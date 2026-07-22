مصر.. اكتشاف بئر غاز بإنتاج 40 مليون قدم مكعب يومياً





أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، اكتشاف بئر جديدة للغاز الطبيعي في الصحراء الغربية، بإنتاج أولي يبلغ 40 مليون قدم مكعب يوميا، بما يدعم جهود زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز إمدادات السوق المحلية.

وأوضحت الوزارة، أن الاكتشاف تحقق من خلال بئر "واتدا" الاستكشافية العميقة، التي حفرتها شركة خالدة للبترول، وهي شركة مشتركة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي العالمية، على عمق 15 ألف قدم، حيث أكدت التسجيلات الكهربائية وجود تراكيب حاملة للغاز، فيما سجلت اختبارات الإنتاج النهائية 40 مليون قدم مكعب يوميا.

وأضافت أن الشركة نفذت خط إنتاج بطول 10 كيلومترات باستثمارات 2.3 مليون دولار لربط البئر بالبنية التحتية القائمة، وبدأت بالفعل ضخ الغاز، على أن يكتمل الربط بالشبكة القومية قبل نهاية يوليو الجاري، بما يدعم إمدادات الغاز ويعجل بتنمية الاكتشافات الجديدة.