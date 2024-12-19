5 مليارات مكاسب سوق دبي وسط تباين أداء البورصات العربية

تباين أداء الأسهم في المنطقة العربية، الخميس، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى احتمال إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة في العام المقبل.

وصعد مؤشر سوق دبي المالي 0.19% أو ما يعادل 9.5 نقاط، مسجلاً مستوى 5046.55 نقطة، بدعم سهم «إعمار العقارية» الذي ارتفع بـ2.44% ليغلق عند 12.6 درهماً. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 869.12 مليار درهم في نهاية جلسة أول من أمس إلى 874.07 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وتراجع المؤشر القياسي السعودي 0.6 بالمئة مع تسجيل خسائر في معظم القطاعات. وانخفض سهم مصرف الراجحي 1.6 بالمئة وسهم شركة المراعي 2.1 بالمئة. وقالت شركة المراعي، أكبر شركة لمنتجات الألبان في المملكة، إن مجلس إدارتها وافق على توزيع أرباح نقدية للعام بأكمله بواقع ريال واحد للسهم. وقفز سهم مجموعة صافولا 10 بالمئة ليسجل أعلى مستوى في أكثر من تسع سنوات. ومن بين الرابحين الآخرين ارتفع سهم أرامكو السعودية 1.9 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.1 بالمئة بعد جلستين متتاليتين من الخسائر، وصعد سهم البنك التجاري الدولي 1.1 بالمئة وسهم أبو قير للأسمدة 3.1 بالمئة.

وصعدت بورصة سلطنة عمان 0.9 بالمئة مسجلة 4509 نقاط.

وأغلقت بورصة الكويت على انخفاض 0.04 بالمئة عند 7800 نقطة.

وهبطت بورصة البحرين 0.2 بالمئة إلى 2001 نقاط.

وتراجعت بورصة المغرب بنسبة 0.31% وبورصة العراق بنسبة 0.54%.