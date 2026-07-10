فلاي دبي تستأنف رحلاتها إلى حلب 20 يوليو

التزام الناقلة بربط الأسواق غير المخدومة بدبي

أعلنت فلاي دبي، اليوم، استئناف وتوسيع عملياتها في سوريا بإطلاق رحلات يومية مباشرة إلى مطار حلب الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق الرحلات اعتباراً من 20 يوليو 2026، لتصبح حلب الوجهة الثانية لفلاي دبي في سوريا إلى جانب العاصمة دمشق، في خطوة تعكس التزام الناقلة بتعزيز الربط الجوي مع الأسواق غير المخدومة.

وتعليقاً على استئناف الرحلات إلى حلب، قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لفلاي دبي: «نحن سعداء باستئناف رحلاتنا إلى مدينة حلب بعد توقف دام أكثر من 14 عاماً. ويشكل إطلاق رحلاتنا اليومية إلى حلب محطة مهمة في استراتيجية توسع شبكتنا، فقد تمثلت رسالتنا الأساسية دائماً في دعم مكانة دبي مركزاً عالمياً للطيران، من خلال توفير رحلات جوية مباشرة إلى الأسواق غير المخدومة. ومن خلال تشغيل رحلات يومية إلى حلب، فإننا لا نلبي الطلب المتزايد على السفر المباشر فحسب، بل نسهم أيضاً في تعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية والأسرية بين دولة الإمارات وسوريا».

مدن مأهولة

وتُعد حلب، التي اشتهرت تاريخياً بأنها مركز تجاري رئيس وإحدى أقدم المدن المأهولة في العالم، سوقاً مهماً تشهد طلباً مرتفعاً على سفر الأعمال، وزيارات الأصدقاء والأقارب، إضافة إلى خدمات الشحن الجوي. كما يوفر استئناف الرحلات المباشرة رابطاً حيوياً للسوريين المقيمين في دولة الإمارات ومنطقة الخليج، مع تقليص كبير في أوقات السفر مقارنة بالرحلات غير المباشرة.

ومن جهته قال حمد عبيد الله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي: «منذ انطلاق رحلاتنا إلى دمشق في الصيف الماضي، رأينا طلباً قوياً على السفر بين سوريا والإمارات. ويأتي استئناف رحلاتنا المباشرة إلى حلب استكمالاً لهذا الزخم، بما يوفر خيارات سفر أوسع للمسافرين من الإمارات وعبر شبكتنا المتنامية تزامناً مع فترة الذروة الصيفية، ونتطلع إلى الترحيب بالمسافرين على متن رحلاتنا قريباً».

وسيحظى المسافرون بتجربة السفر على متن الأسطول الحديث لفلاي دبي، الذي يضم مقاعد تتحول إلى أسرّة مسطحة بالكامل في درجة الأعمال، ومقاعد مصممة وفق معايير الراحة في الدرجة السياحية، إلى جانب نظام ترفيه جوي حديث، ووجبات مستوحاة من المطابخ العالمية، وإمكانات متقدمة للشحن الجوي تدعم حركة التجارة الثنائية.

وكانت فلاي دبي أول ناقلة إماراتية تشغّل رحلات يومية بين دبي ودمشق في 01 يونيو 2025. ومع تزايد الطلب على هذا المسار رفعت الناقلة عدد رحلاتها إلى ثلاث رحلات يومياً إلى العاصمة السورية.

كما أضافت فلاي دبي، أخيراً، بنغازي في ليبيا وبانكوك في تايلاند إلى شبكتها المتنامية، ومن المقرر أن تبدأ رحلاتها إلى بوكارا في نيبال اعتباراً من 23 سبتمبر 2026.

تفاصيل الرحلات

ويتم تشغيل الرحلات المباشرة إلى حلب ضمن رحلات الرمز المشترك بين فلاي دبي وطيران الإمارات، بما يتيح للمسافرين الاستفادة من تجربة سفر أكثر سلاسة، تشمل الحجز على تذكرة واحدة، وإنجاز إجراءات السفر وربط الأمتعة إلى الوجهة النهائية، إلى جانب إمكانية الوصول إلى شبكة وجهات واسعة ومتكاملة للناقلتين.

سيتم تشغيل الرحلات المتجهة إلى مطار حلب الدولي (ALP) يومياً انطلاقاً من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي (DXB).

تبدأ أسعار تذاكر درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من مطار دبي الدولي إلى مطار حلب الدولي من 8000 درهم، بينما تبدأ أسعار الدرجة السياحية الأساسية من 1800 درهم، وتبدأ أسعار تذاكر درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من مطار حلب الدولي إلى مطار دبي الدولي من 2000 دولار أمريكي، بينما أسعار الدرجة السياحية الأساسية من 470 دولاراً أمريكياً.