«إنكوم» الأمريكية تعتزم إنشاء مركز بيانات في مصر بـ 14.5 مليار جنيه

تعتزم مجموعة «إنكوم»، المتخصصة في الصناعات الكهربائية وحلول الطاقة، إنشاء مركز بيانات بمدينة برج العرب في محافظة الإسكندرية بمصر، باستثمارات إجمالية تُقدّر بنحو 300 مليون دولار (14.5 مليار جنيه مصري) على عدة مراحل.

المسؤول قال إن تنفيذ المشروع سيستغرق نحو 3 سنوات، وستؤمّن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قدرة كهربائية تبلغ 100 ميغاوات خلال المرحلة الأولى من المشروع، على أن ترتفع تدريجياً إلى 400 ميغاوات مع استكمال المراحل اللاحقة.

يأتي ذلك بعد أيام من بحث وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر محمود عصمت مع رئيس مجموعة «إنكوم» هشام شتا، آليات توفير الكهرباء اللازمة للمشروع، حيث أكد الوزير قدرة الشبكة القومية على تلبية احتياجات الاستثمارات التكنولوجية ومراكز البيانات، ودعم توجه مصر للتحول إلى مركز إقليمي للبنية التحتية الرقمية.

وأوضح المسؤول أن المشروع يستهدف الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر وتعزيز دورها كمركز إقليمي لحركة البيانات وبوابة ربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، في ظل النمو المتسارع الذي يشهده قطاع مراكز البيانات عالمياً.

يشهد الطلب العالمي على مراكز البيانات نمواً متسارعاً مدفوعاً بالتوسع الكبير في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والخدمات الرقمية، إلى جانب الزيادة المستمرة في حجم البيانات التي تنتجها الشركات والأفراد. وتحتاج تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى قدرات حوسبة كثيفة وآلاف المعالجات المتخصصة، ما يرفع الطلب على مراكز بيانات أكبر وأكثر استهلاكاً للطاقة مقارنة بالمراكز التقليدية.

تحتل مصر المرتبة الخامسة عربياً من حيث عدد مراكز البيانات العاملة، بواقع 13 مركزاً، وفق بيانات «داتا سنتر ماب»، وتصدرت السعودية ترتيب الدول العربية بعدد 60 مركزاً للبيانات، تلتها الإمارات بـ57 مركزاً، ثم عُمان بـ15 مركزاً، والمغرب بـ14 مركزاً، بينما جاءت قطر في المرتبة السادسة بـ11 مركزاً.

تأسست مجموعة «إنكوم» عام 1994 في الولايات المتحدة، وتوسعت إلى مصر عام 2002 عبر تأسيس شركة «إنكوم مصر» داخل المنطقة الحرة بالإسكندرية. وتعمل في تصنيع الأسلاك والكابلات الكهربائية وكابلات التغذية الكهربائية ومكونات التوصيل الكهربائية والضفائر الكهربائية ومركبات الـPVC والمنتجات الصناعية المرتبطة بها.