الإمارات تتصدر عالمياً في استقطاب المواهب الشابة للتدريب المهني

حقق طلبة البكالوريوس في كلية «تيتر للأعمال في دبي» إنجازاً لافتاً بحصولهم على 370 فرصة تدريب مهني عالمية، خلال أول عامين فقط من دراستهم الجامعية، عبر برنامج مختبرات المسار المهني، الذي يربط الطلبة بشبكة تضم 129 شركة في 22 دولة، لتبرز الإمارات أكبر سوق يوفر فرص التدريب لطلبة الكلية، متقدمة على أسواق رئيسية مثل الولايات المتحدة والهند وسنغافورة والصين.

ويعكس هذا الإنجاز المكانة المتنامية لدولة الإمارات مركزاً عالمياً لاستقطاب المواهب الشابة، وربطها بالشركات متعددة الجنسيات، وصناديق رأس المال الجريء، والشركات الناشئة، بما ينسجم مع مكانة دبي وأبوظبي محورين إقليميين لقطاعات التكنولوجيا والتمويل وريادة الأعمال.

وشملت الجهات التي وفرت فرص التدريب شركات ومؤسسات عالمية مثل إيباي، وناشيونال جيوغرافيك، وأكسا مصر، وتيينداس 3 بي المدرجة في بورصة نيويورك، إلى جانب شركة رام إيه آي إن المدعومة من حاضنة الأعمال العالمية واي كومبينيتور، فضلاً عن شيلينغ كابيتال، وأوريوس فينتشر بارتنرز، وجيو بلاك روك، وكلير تاكس، وتايمز أوف إنديا، وبيرتلسمان إنديا إنفستمنتس، وماسترز يونيون.

وتغطي فرص البرنامج أكثر من 55 قطاعاً اقتصادياً، تشمل الذكاء الاصطناعي، ورأس المال الجريء، وتقنيات المناخ، والإعلام، واقتصاد صناع المحتوى، مع توفير فرص عمل حضورية، وعن بُعد، وبنظام هجين، بما يمنح الطلبة خبرات عملية متوازية مع دراستهم الأكاديمية، كما حقق طلبة الكلية عوائد مالية تجاوزت 277 ألف دولار من خلال هذه الفرص، فيما جاءت أعلى العوائد من الولايات المتحدة والمكسيك وأستراليا والصين.

وقال تارون جانغوار، المؤسس المشارك لـكلية تيتر للأعمال، إن الشركات باتت تركز بصورة متزايدة على تقييم المواهب، من خلال الأداء العملي وليس المؤهلات الأكاديمية فقط، مؤكداً أن تصدر الإمارات لشبكة الفرص المهنية العالمية للكلية يعكس الثقة المتنامية، التي تحظى بها المواهب الشابة في الدولة.

ويأتي برنامج مختبرات المسار المهني ضمن نموذج تعليمي، يعتمد على الدمج بين الدراسة الأكاديمية والخبرة العملية منذ اليوم الأول، حيث يدرس طلبة البكالوريوس في سبع دول مختلفة، فيما يتلقى طلبة الدراسات العليا تعليمهم في ثلاثة مراكز أعمال عالمية من بينها دبي، بما يعزز جاهزيتهم للمنافسة في سوق العمل العالمي.