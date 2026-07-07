إي اف چي هيرميس تحصد جائزة «أفضل دار بحوث»

أعلنت إي اف چي هيرميس، التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، عن فوزها بجائزتين ضمن جوائز السوق المالية السعودية 2025، في إنجاز جديد يعكس ريادتها في مجالات البحوث المالية والترويج وتغطية الاكتتاب في أسواق رأس المال على مستوى المملكة والمنطقة.

وحصدت الشركة جائزة أفضل دار بحوث للعام الرابع على التوالي، تقديراً لتميز فريق البحوث في تقديم تحليلات مالية عالية الجودة ورؤى سوقية متعمقة تدعم المستثمرين وصناع القرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما فازت إي اف چي هيرميس بجائزة الطرح العام الأولي لعام 2025 – سوق «نمو» (السوق الموازية) عن دورها الاستشاري في الطرح العام الأولي لشركة جمجوم فاشن للتجارة، في خطوة تؤكد خبرتها في تقديم الخدمات الاستشارية في صفقات أسواق رأس المال بالمملكة العربية السعودية.

ويعكس هذا التكريم المكانة التي تتمتع بها إي اف چي هيرميس في قطاع الخدمات المالية، بفضل خبراتها المتراكمة، وكفاءة فرق عملها، وثقة عملائها وشركائها، إلى جانب التزامها بتقديم حلول استثمارية واستشارية مبتكرة تسهم في دعم تطور أسواق المال في المنطقة.

وأكدت الشركة أن هذه الجوائز تمثل دافعاً لمواصلة تقديم أفضل الخدمات في قطاع البحوث والترويج وتغطية الاكتتاب في أسواق رأس المال والوساطة في الأوراق المالية وغيرها من باقة الخدمات التي تقدمها الشركة وتعزيز دورها كشريك مالي موثوق للشركات والمؤسسات والمستثمرين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.