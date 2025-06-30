نمو الناتج المحلي الأردني يتسارع إلى 2.7 % في الربع الأول

أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة، الاثنين، ارتفاعاً في معدل النمو للاقتصاد الأردني في الربع الأول من عام 2025 إلى 2.7 بالمئة مقارنة مع 2.2 بالمئة في الربع ذاته من العام الماضي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي بأن ينمو الاقتصاد الأردني في عام 2025 بنحو 2.7 بالمئة.

وبحسب نتائج التقديرات، فإن غالبية القطاعات الاقتصادية في المملكة حققت نمواً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام الحالي 2025، مقارنةً مع الربع الأول من عام 2024، وذلك رغم استمرار الظروف الإقليمية وتداعياتها وتأثيراتها على اقتصادات المنطقة والعالم، وهو ما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي تستهدف رفع نسب النمو تدريجياً.

وفي تفاصيل نموّ القطاعات خلال الربع الأول من العام الحالي، حقق قطاع الزراعة أعلى معدل نمو بنسبة بلغت 8.1 بالمئة، مساهماً بمقدار 0.45 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، يليه قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 5.8 بالمئة مساهماً بمقدار 0.08 نقطة مئوية، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة بلغت 5.1 بالمئة وبمساهمة مقدارها 0.88 نقطة مئوية، ويليه قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية، الذي نما بنسبة بلغت 3.4 بالمئة وبمساهمة مقدراها 0.27 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.