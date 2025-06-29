مصر.. نمو الاقتصاد 4.77% في الربع الثالث من 2024-2025

قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية اليوم الاثنين إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى 4.77 بالمئة في الربع الثالث من السنة المالية 2024-2025 مقارنة مع 2.2 بالمئة في الفترة نفسها من العام السابق، مع تعافي نشاط الصناعات التحويلية. وتمتد السنة المالية في مصر من يوليو إلى يونيو.

وأضافت الوزارة أن هذا هو أعلى معدل فصلي في ثلاث سنوات، مما "يعكس تعافياً مستداماً ومرونة متزايدة للاقتصاد في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية".

ونما نشاط الصناعات التحويلية 16.3 بالمئة في الربع الثالث، متعافياً من انخفاض 3.9 بالمئة سجله في الفترة نفسها من السنة المالية السابقة.

وتواصل التراجع في نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي الذي انكمش 10.38 بالمئة.

وكشفت الوزارة أيضاً عن أرقام إيرادات قناة السويس في الربع الرابع من السنة المالية المنتهية اليوم، وأظهرت انخفاض الإيرادات إلى 900 مليون دولار من 1.1 مليار دولار قبل عام.

وقالت إن النشاط انخفض في الربع الثالث 23.1 بالمئة مقارنة مع انخفاض 51.6 بالمئة قبل عام، وذلك دون ذكر أرقام محددة.