الإمارات والسعودية تنعشان سوق الاندماج والاستحواذ بالمنطقة

توقع تقرير حديث عن سوق الاندماج والاستحواذ ارتفاع القيمة الإجمالية لصفقات الاندماج والاستحواذ عالمياً بنسبة 15% بنهاية العام الحالي 2024، مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 3.5 تريليونات دولار، في حين سيرتفع حجم الصفقات العالمية بنسبة 7% عن العام الماضي، ما يعكس تراجعاً استمر لمدة عامين.

ووفق التقرير الذي أعدته شركة «بين أند كومباني»، فإن منطقة الشرق الأوسط لعبت دوراً رئيساً في هذا النمو العالمي، حيث ارتفعت الأنشطة الاستراتيجية للاندماج والاستحواذ الوارد والمحلي في المنطقة بنسبة 88% على أساس سنوي لتصل إلى 36 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، وقادت صناديق الثروة السيادية والكيانات الحكومية في الإمارات والسعودية هذا الأداء القوي، الذي يتماشى مع الاتجاهات العالمية الأوسع.

وبحسب التقرير، فإنه في الوقت الذي ارتفعت فيه قيمة صفقات الأسهم الخاصة عالمياً بنسبة 29% وزادت رؤوس الأموال المخاطرة بنسبة 30% على أساس سنوي، فقد شهد الشرق الأوسط نمواً استثنائياً في قطاعات محددة، حيث أبلغت قطاعات الطاقة والموارد الطبيعية والتكنولوجيا وخدمات التصنيع المتقدم عن زيادات على أساس سنوي بنحو 140% و90% و300% على التوالي.

وأظهر التقرير أن 47% من صناع الصفقات قالوا إن المخاوف التنظيمية أثرت في أنواع الصفقات، كما أن المستثمرين العالميين أصبحوا يفضلون المنطقة بشكل متزايد بسبب بيئتها التنظيمية الأكثر ملاءمة.