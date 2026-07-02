مصرف سورية المركزي يبدأ دمج إدلب بالنظام المالي

نفذ حاكم مصرف سورية المركزي (صفوت رسلان) أول عملية دفع إلكتروني عبر بطاقة بنكية في متجر بمدينة إدلب، وذلك بعد قرارات المصرف التي سمحت للمصارف وشركات الدفع الإلكتروني بالتعامل مع الشبكات العالمية مثل Visa وMastercard.هذه الخطوة تُمثل جزءاً من التطورات والخطوات المتعلقة بدمج السوق وإصلاح النظام المصرفي والمالي في البلاد، والتي تتيح للمقيمين والزوار استخدام البطاقات المصرفية الدولية والمحلية لتسهيل عمليات الشراء والتحويلات المالية.

كما بحث حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان مع محافظ إدلب محمد عبد الرحمن واقع القطاع المصرفي في المحافظة والتحديات التي تواجه عمل المصارف والخدمات المالية المقدمة للمواطنين.