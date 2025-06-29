موارد للتمويل والخدمات المالية العربية يطلقان «مركز تمكين التكنولوجيا المالية»

وقعت «موارد للتمويل» اتفاقية مع شركة الخدمات المالية العربية (AFS)، يتم بموجبها إطلاق «مركز تمكين التكنولوجيا المالية»، كمنصة موحدة تمكن شركات التكنولوجيا المالية، من الوصول السلس إلى البنية التحتية المنظمة والقدرات الرقمية المتقدمة، وذلك في خطوة لتطوير وتوسيع حلول البطاقات كخدمة Card-as-a-Service CaaS، وتستند هذه المبادرة إلى منصة Mastercard Product Express المصممة خصيصاً للتكنولوجيا المالية.

وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقاً من فهم موارد للتمويل، لاحتياجات السوق والابتكار المستمر لتقديم حلول مرنة وقابلة لتطوير لعملائها، وحرصها على توفير مجموعة متنوعة من خيارات البطاقات، مثل بطاقات الخصم والائتمان وبطاقات الهدايا، وتلبية احتياجات مختلف القطاعات، مع ضمان الأمان والامتثال للمعايير التنظيمية.

وأوضح راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة موارد للتمويل، أن هذه الشراكة تعكس التزامنا تجاه عملائنا سواء كانوا أفراداً أو شركات، لتصميم حلول بطاقات مخصصة تلبي احتياجاتهم، مؤكداً حرص موارد للتمويل للاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة، لتقديم حلول مبتكرة كالبطاقات الذكية، والبطاقات الرقمية، وخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول، مع ضمان الأمان العالي.

وأشار القبيسي إلى أن هذه الشراكة مع الخدمات المالية العربية (AFS)، تجمع بين الريادة العالمية في التكنولوجيا، ورعاية أرقام التعريف المصرفية (BIN)، والقدرات المتقدمة في معالجة المدفوعات ضمن إطار متكامل، ويأتي إطلاقهما معاً لـ«مركز تمكين التكنولوجيا المالية»، ليكون بمثابة منصة تُسهل لشركات التكنولوجيا المالية الدخول إلى السوق ودمج الاتصال بأنظمة الدفع، والإصدار، والمعالجة، وأدوات التمكين دون تعقيد.

من جانبه، أكد سامر سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة AFS، أنه ومن خلال الاستفادة من خبرات AFS العميقة في مجال التكنولوجيا، فقد وفرت منصة موحدة وسلسة تسرّع بشكل كبير من عملية إطلاق برامج البطاقات، ما يمنح الشركات الرقمية الوليدة القدرة على بناء حلولها وإطلاقها وتوسيع نطاقها بكفاءة وثقة عالية، لافتاً إلى أن هذا التعاون يُعد خطوة محورية نحو تعزيز التمكين الرقمي في الإمارات، حيث يوفر لشركات التكنولوجيا المالية مساراً واضحاً ومبسّطاً لتصميم وبناء وتوسيع منتجات البطاقات، ضمن تجربة موحدة وشاملة.