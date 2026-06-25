اينوك تحصل على جائزة الشارقة للتميز

حصلت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، على جائزة الشارقة للتميز للمرة الأولى، في مجال الابتكار المستدام ومحطات الخدمة الجاهزة للمستقبل، ما يمثل إنجازاً مهماً في مسيرة المجموعة نحو التميز التشغيلي والاستدامة والابتكار.

وتعد جائزة الشارقة للتميز مبادرة إقليمية مرموقة وتحتفي الجائزة بالتميز والريادة والابتكار في أداء الأعمال والمؤسسات، حيث تُكرم الجهات التي تُظهر التزاماً استثنائياً بتطوير قطاعاتها والمساهمة في التنمية المستدامة.

ويؤكد التكريم جهود مجموعة اينوك في تطوير محطات خدمة مجهزة لمواكبة متطلبات المستقبل، تجمع بين التقنيات المستدامة والبنية التحتية الذكية وحلول الطاقة المبتكرة للحد من الأثر البيئي ودعم مستهدفات دولة الإمارات الشاملة في مجال الاستدامة.

ويسهم الإنجاز في تعزيز مكانة اينوك كشركة رائدة في مجال حلول التنقل والطاقة المستدامة، ويعكس التزامها المستمر بحفز الابتكار في هذا القطاع.

ويمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة في مسيرة اينوك نحو التميز، ويتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للمجموعة الرامية إلى دمج الابتكار والاستدامة والقيم التي تركز على العملاء في جميع جوانب عملياتها.

ويؤكد هذا التقدير التزام اينوك بدعم طموحات دولة الإمارات الوطنية نحو اقتصاد مستدام ومرن وجاهز لمواكبة متطلبات المستقبل.