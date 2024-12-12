الإمارات تشارك في الدورة 27 للمجلس الوزاري العربي للسياحة

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال الدورة السابعة والعشرين للمجلس الوزاري العربي للسياحة، التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، برئاسة سلطنة عمان، وبمشاركة عدد من وزراء السياحة في الدول العربية أو من يمثلهم. مثل الإمارات في الاجتماع الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الملكية الفكرية.

ووفقاً لبيان صادر عن جامعة الدول العربية، ناقشت الدورة عدة موضوعات تهدف إلى تعزيز قطاع السياحة في الدول العربية، خاصة في ظل التحديات التي تواجهه نتيجة التطورات الجيوسياسية في المنطقة. واستعرض المجلس خططاً طموحة لتطوير السياحة العربية البينية، مع التركيز على الدور المحوري الذي يلعبه قطاع السياحة في دعم الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، وتحسين ميزان المدفوعات، وزيادة موارد العملات الأجنبية والمحلية.

كما أكد المجلس أهمية دور القطاع في توفير فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، ودفع عجلة التوسع العمراني من خلال إنشاء مناطق جذب سياحية وسكانية.

وتضمن جدول أعمال الدورة عدداً من الموضوعات الرئيسية، من أبرزها تطوير منتج سياحي إقليمي مشترك تحت عنوان «إقليم عربي سياحي»، والابتكار السياحي وتعزيز السياحة الذكية، ودعم العمل السياحي المشترك بين الدول العربية، وتعزيز شمولية المقاصد السياحية العربية المعاصرة.