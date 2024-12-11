تباين أداء البورصات العربية.. والعراقية الأفضل

تباين أداء أسواق الأسهم في المنطقة العربية، الأربعاء، فيما حققت البورصة العراقية الأداء الأفضل، مع تراجع مؤشرات 4 بورصات عربية.

واستقر مؤشر سوق دبي المالي، مرتفعاً بنسبة 0.03%، واستقر سهم شركة طلبات القابضة في نهاية التعاملات بعدما انخفض سبعة بالمئة إلى 1.49 درهم في أول طرح له بالبورصة الثلاثاء. وجمعت طلبات القابضة، إحدى أكبر شركات طلب الطعام في الشرق الأوسط، نحو ملياري دولار من أكبر طرح عام أولي لأسهمها في الإمارات هذا العام.

كما ارتفع مؤشر أبوظبي للأوراق المالية 0.2 بالمئة، ومؤشر بورصة قطر بنسبة 0.14%، وارتفع المؤشر الرئيسي في الكويت 0.1 بالمئة إلى 7854 نقطة.

وانخفض المؤشر السعودي 0.4 بالمئة متأثراً بنزول سهم أكوا باور3.2 بالمئة، وتراجع سهم مصرف الراجحي 0.4 بالمئة.

أما المؤشر الرئيسي في البحرين فقد هبط 0.2 بالمئة إلى 2012 نقطة. كما نزل المؤشر الرئيسي في سلطنة عمان 0.3 بالمئة إلى 4517 نقطة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.4 بالمئة في تعاملات متقلبة مع صعود سهم البنك التجاري الدولي 1.5 بالمئة.

وأظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن انخفض بأكثر من المتوقع، وسجل 25.5 بالمئة في نوفمبر، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2022.