دبي تعزز موقعها مركزاً عالمياً لتقنيات تخزين الطاقة.. و«إس فولط» تكشف حلولاً ابتكارية في شنغهاي

في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة عالمياً، تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً محورياً لتمكين الشركات من التوسع والانطلاق نحو الأسواق الدولية، مستفيدة من بيئة أعمال مرنة ومنصات عالمية تجمع كبار اللاعبين في قطاعي الطاقة والتكنولوجيا.

وفي هذا السياق، كشفت شركة «إس فولط لتخزين الطاقة» (SVOLT Energy Storage)، التي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، خلال مشاركتها في المؤتمر والمعرض الدولي لتوليد الطاقة الكهروضوئية والطاقة الذكية (SNEC 2026) في شنغهاي، عن مفهومها الاستراتيجي الجديد تحت عنوان «عصر التراص.. الإجابات النهائية»، في خطوة تعكس توجهها نحو تطوير جيل جديد من حلول تخزين الطاقة المتقدمة.

وقدمت الشركة خلال المعرض مجموعة متكاملة من أنظمة تخزين الطاقة التي تغطي الاستخدامات السكنية والتجارية والصناعية، وصولاً إلى مشاريع المرافق الخدمية واسعة النطاق، بما يعزز قدرتها على تلبية احتياجات الأسواق العالمية المتنامية.

وشهد جناح الشركة اهتماماً واسعاً من قادة وخبراء قطاع الطاقة، توج بإبرام اتفاقيات وشراكات استراتيجية تجاوزت سعتها الإجمالية 8 جيجاواط ساعة، في مؤشر على تنامي الثقة العالمية في تقنياتها ومستويات الأمان والكفاءة التشغيلية التي توفرها.

وفي قطاع الحلول السكنية، استعرضت الشركة نظاماً مبتكراً بسعة 122 أمبير-ساعة يعتمد على تقنية التراص، ويقدم خيارين رئيسيين يشملان إصداراً للشحن السريع وآخر مصمماً لعمر تشغيلي طويل في البيئات منخفضة الحرارة، ما يعزز مرونة الاستخدام في مختلف الأسواق.

أما في القطاعين التجاري والصناعي، فقد طرحت «إس فولط» نظام تخزين بسعة 285 كيلوواط ساعة يعتمد على بنية (Cell-to-Rack)، ما يقلل المكونات بنسبة تصل إلى 36%، مع تعزيز الاستقرار الهيكلي، ودمج أنظمة تبريد سائل متقدمة وإدارة ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يرفع كفاءة التشغيل والصيانة بنسبة تصل إلى 60%.

وفي قطاع المرافق، قدمت الشركة حاوية تخزين ضخمة بسعة 6.29 ميجاواط ساعة، تعتمد على تصميم بعزل ثلاثي الحجرات ونظام حماية متعدد الطبقات، إلى جانب إدارة حرارية دقيقة تسهم في تحسين الأداء وخفض التكاليف التشغيلية.

ومع توسعها في الأسواق الأوروبية، عبر مشاريع في دول مثل بلغاريا ومولدوفا، تؤكد الشركة جاهزية حلولها للتطبيق العملي وقدرتها على تحقيق كفاءة تشغيلية عالية في بيئات تشغيل متنوعة، ما يعزز موقعها لاعباً رئيسياً في قطاع تخزين الطاقة العالمي.