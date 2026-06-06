المستثمرون الكويتيون يستحوذون على أسهم بقيمة 6.466 مليار دينار في البورصة منذ يناير





قال تقرير اقتصادي أن المستثمرين الكويتيين اشتروا أسهما في بورصة الكويت في الفترة من 1 يناير 2026 حتى 31 مايو الماضي بقيمة 6.466 مليار دينار "نحو 19.8 مليار دولار" مستحوذين بذلك على 82.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة مقارنة بـ84.3 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025.

وأظهر تقرير لشركة "الشال للاستشارات" استناداً إلى أرقام حديثة صادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة بثته وكالة الأنباء الكويتية أن المستثمرين الكويتيين باعوا أسهما في تلك الفترة بقيمة 6.293 مليار دينار "نحو 19.3 مليار دولار" مستحوذين بذلك على 80.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة مقارنة مع 87.3 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025 ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر شراء بنحو 173.71 مليون دينار "نحو 531.3 مليون دولار".

وأوضح أن نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة بلغت نحو 1.396 مليار دينار "نحو 4.2 مليار دولار" أي ما نسبته 17.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المباعة مقارنة مع 11.1 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025.

وأضاف أن قيمة أسهم حصة المستثمرين الآخرين المشتراة بلغت نحو 1.256 مليار دينار "نحو 3.8 مليار دولار" أي ما نسبته 16 في المئة مقارنة مع 14.1 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025 ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعا بنحو 139.9 مليون دينار "نحو 429.4 مليون دولار".

ولفت إلى أن نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة بلغت نحو 1.8 في المئة مقارنة مع 1.6 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025 أي ما قيمته 142.7 مليون دينار "نحو 438 مليون دولار".