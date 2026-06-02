إطلاق «ماريا ريزيدنسز» الفاخر على الواجهة البحرية في جزر دبي

أعلنت مجموعة شرفي للاستثمار، عن الإطلاق الرسمي لمشروع «ماريا ريزيدنسز»، وهو مشروع سكني بوتيك فاخر يقع على الواجهة البحرية في جزر دبي، في خطوة تعزز حضور المجموعة في القطاع العقاري الفاخر بالإمارة.

ويتمتع المشروع بموقع استراتيجي ضمن إحدى أبرز الوجهات الساحلية الصاعدة في دبي، مع سهولة الوصول إلى وسط المدينة، ومركز دبي المالي العالمي، ومطار دبي الدولي، وطريق الخيل، وشارع الشيخ زايد، إضافة إلى قربه من دبي آيلاندز مول والمارينا والممشى البحري.

ويقدم «ماريا ريزيدنسز» نمط حياة مستوحى من أجواء المنتجعات، عبر مرافق متكاملة تشمل مسبح إنفينيتي، وصالة رياضية مجهزة، وساونا، وحماماً تركياً، ومنطقة للتشمّس، ومساحات استراحة مصممة بأسلوب عصري.

وتبدأ أسعار الوحدات في المشروع من 2.74 مليون درهم، مع خطط سداد مرنة تشمل نظام 30/70 وخيار 50/50 يمتد لعامين بعد التسليم، على أن يتم إنجاز المشروع خلال الربع الرابع من عام 2027.

وتدير مجموعة شرفي للاستثمار حالياً خمسة فنادق، وأنجزت 20 مشروعاً تطويرياً في دبي، إضافة إلى مشروعين قيد الإنشاء في جزر دبي، إلى جانب نشاطها في قطاع المقاولات وتنفيذ مشاريع لشركات تطوير عقاري محلية وإقليمية.

كما يوفر المشروع خدمات ضيافة حصرية لسكانه عبر فندق «ألور» (Allure Hotel)، وهو فندق أربع نجوم تابع للمجموعة ومن المقرر افتتاحه في جزر دبي عام 2026، ما يعزز التكامل بين الضيافة والسكن الفاخر.

جودة ودقة

وقال عبدالله شرفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شرفي للاستثمار، إن المشروع يعكس التزام المجموعة بالجودة والدقة وتقديم قيمة استثمارية عالية، مشيراً إلى أنه يجسد أسلوب الحياة الفاخر المستوحى من المنتجعات والجزر.

ويتم تطوير المشروع بالتعاون مع شركة DRE Homes، عبر ذراعها الحصرية DRE-X، التي تتولى استراتيجية الإطلاق والمبيعات، في خطوة تهدف إلى تعزيز وصول المشروع إلى شريحة واسعة من المستثمرين والمشترين في سوق العقارات الفاخرة بدبي.

وأكدت قرة العين، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في DRE-X، أن المشروع يمثل إضافة معمارية بارزة لجزر دبي، مشيرة إلى أن أعمال الإنشاء قد بدأت بالفعل، مع إطلاق المشروع على مراحل عبر استراتيجية تسويقية تستهدف شبكة مختارة من الوسطاء العقاريين.