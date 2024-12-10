«بوسطن كونسلتينج»: الخدمات الرقمية الحكومية الخليجية تحقق أداءً استثنائياً وتتصدر مستويات الرضا عالمياً

كشف أحدث تقرير لمجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)، عن أداء استثنائي لدول مجلس التعاون الخليجي في مجال تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، مؤكداً تحقيق الإمارات والسعودية وقطر، ريادة عالمية ملموسة في مجال رضا المواطنين على مستوى أداء الخدمات الحكومية الرقمية.

وأظهرت النسخة السادسة من الاستبيان، الذي أجرته المجموعة ضمن تقرير «الحكومة الرقمية في عصر الذكاء الاصطناعي: قيادة خدمات المواطنين في الجيل القادم لدول مجلس التعاون الخليجي»، نمواً في مستوى تكامل الخدمات الحكومية الرقمية في دول مجلس التعاون الخليجي في مجالات عدة، مما يضع معايير جديدة لكفاءة الأداء وتمكين الوصول إلى الخدمات العامة.

ورسخت الإمارات مكانتها الريادية في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال معهد الابتكار التكنولوجي الذي طور النماذج اللغوية مفتوح المصدر (LLM)، مما يبرز القدرات التكنولوجية للمنطقة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي. كما تعكس هذه الجهود المُنسقة في دول مجلس التعاون تكاملاً بين الثقة العامة والاستثمار الاستراتيجي والتقدم التكنولوجي في الذكاء الاصطناعي.

وأوضح التقرير أن دول مجلس التعاون تتصدر عالميا من حيث ارتفاع مستوى رضا المواطنين عن مستوى كفاءة وأداء الخدمات الحكومية الرقمية، حيث وصلت إلى أعلى معدل رضا ويبلغ 81%. كما أفاد مواطنون من دول مجلس التعاون الخليجي بأنهم استخدموا تلك الخدمات بنسبة 22% أعلى من المتوسط العالمي، مما يعكس التزام الحكومات الخليجية بتقديم تجارب رقمية عالية الجودة.

كما أن نسبة 76% من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي يفضلون استخدام الخدمات الحكومية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تعتمد على المساعدين الافتراضيين والحلول الشخصية التي تتسم بالكفاءة وتعزز إمكانية الوصول.

بالإضافة إلى ذلك، توقع 42% من المشاركين في الاستبيان من دول الخليج أن ترتقي الخدمات الحكومية إلى معايير الأداء الإقليمية والعالمية في عام 2024، مما يعكس التوقعات الإيجابية للمواطنين الخليجيين بجودة الخدمات العامة في بلادهم.

ثقة

وبينما يتزايد الاهتمام العالمي بالذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI)، تبرز قيادة دول مجلس التعاون الخليجي لهذا المجال على مستوى العالم. وبحسب تقرير مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)، يُظهر المواطنون في دول المجلس معدل ثقة بنسبة 71% في استخدام حكوماتهم للذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات الرقمية، بزيادة قدرها 49 نقطة مئوية عن المتوسط العالمي.

ويرافق هذا المستوى الرائد من الثقة استثمارات ضخمة في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية في المنطقة، بقيادة من المبادرات الحكومية. ويُظهر المواطنون في دول مجلس التعاون الخليجي معدلات استخدام تُعد من بين الأعلى على المستوى العالمي لحلول الذكاء الاصطناعي التوليدي، ما يؤكد استعدادهم القوي لتبني الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مجال الخدمات العامة.