تباين أداء البورصات العربية.. والعراق يتراجع 3.5%

تباين أداء البورصات العربية الاثنين مع ترقب المستثمرين لقراءة لبيانات التضخم الأمريكية وبيانات اقتصادية عالمية، وسط توترات جيوسياسية في المنطقة.

وزاد المؤشر السعودي 1.2 بالمئة بدفعة من قفزة بنسبة 4.1 بالمئة في سهم مصرف الراجحي وزيادة 1.3 بالمئة في سهم أرامكو.

وفي قطر، صعد المؤشر 0.6 بالمئة مع زيادة سهم بنك قطر الوطني أكبر بنوك المنطقة بنسبة 1.3 بالمئة.

وارتفعت بورصة سلطنة عمان 0.1 بالمئة مسجلة 4553 نقطة.

وأغلقت بورصة الكويت على ارتفاع 0.6 بالمئة إلى 7836 نقطة.

لكن مؤشر دبي الرئيسي هبط 0.1 بالمئة بضغط من تراجع بنسبة اثنين بالمئة في سهم إعمار العقارية القيادي. كما نزل مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة.

وتراجعت أيضاً بورصة البحرين 0.3 بالمئة لتغلق عند 2029 نقطة.

فيما هوى مؤشر بورصة العراق متراجعاً بنسبة 3.50 %.

وخارج منطقة الخليج، خسر المؤشر المصري القيادي 0.2 بالمئة بضغط من تراجع نسبته 3.8 بالمئة في سهم إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.

كما ارتفع مؤشر بوصة المغرب الرئيسي هامشياً بنسبة 0.06 %.