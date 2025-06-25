البنك الدولي يقدم تمويلات بـ 1.3 مليار دولار إلى 3 دول عربية



أعلن البنك الدولي الأربعاء عن موافقته على تقديم تمويلات بأكثر من 1.3 مليار دولار إلى 3 دول عربية.

لبنان

أعلن البنك الدولي الأربعاء الموافقة على تمويل بقيمة 250 مليون دولار لدعم جهود لبنان في ترميم وإعادة إعمار البنى التحتية في المناطق المتضررة جراء الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل، في خطوة رحبت بها السلطات.

وفي وقت سابق قدّر البنك الدولي حاجات التعافي وإعادة الإعمار بعد الحرب المدمرة بين حزب الله وإسرائيل، والتي انتهت بوقف لإطلاق النار في نوفمبر، بحوالي 11 مليار دولار، والكلفة الاقتصادية للنزاع بحوالي 14 ملياراً.

وأورد البنك الدولي: «وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، أمس، على تمويل بقيمة 250 مليون دولار للبنان لدعم ترميم وإعادة إعمار البنية التحتية الأساسية المتضررة على نحو طارئ، واستعادة الخدمات الحيوية، بالإضافة إلى تعزيز الإدارة المستدامة للركام والأنقاض في المناطق المتضررة من الصراع».

وأوضح المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه: «نظراً لضخامة حاجات إعادة الإعمار، التي يواجهها لبنان، صُمِّم هذا المشروع ليكون بمثابة إطار قابل للتوسع، بقيمة تصل إلى مليار دولار، مع مساهمة أولية قدرها 250 مليون دولار من البنك الدولي».

وبعيد الإعلان رحب رئيس الحكومة نواف سلام بالقرار. وقال، إن هذا الدعم «يشكل خطوة أساسية في إعادة الإعمار من خلال الاستجابة لأضرار البنى التحتية الحيوية والخدمات الأساسية في المناطق المتضرّرة من الحرب»، كما «يعزز جهود التعافي ضمن الإطار التنفيذي، الذي تقوده الدولة، ويتيح استقطاب تمويل إضافي نحن بأمس الحاجة إليه».

العراق

وقال البنك الدولي إنه وافق على مشروع بقيمة 930 مليون دولار، للمساعدة في تحسين أداء السكك الحديدية في العراق، وتعزيز التجارة الداخلية، وخلق فرص العمل وتنويع الاقتصاد.

سوريا

وقال البنك الدولي في بيان، اليوم الأربعاء، إنه وافق على منحة بقيمة 146 مليون دولار، لمساعدة سوريا على استعادة إمدادات كهرباء موثوقة، وبأسعار معقولة، ودعم التعافي الاقتصادي للبلاد.

وبعد حرب استمرت 14 عاما يعاني قطاع الكهرباء في سوريا من أضرار جسيمة لحقت بشبكته ومحطاته، وبنية تحتية متهالكة، ونقص مستمر في الوقود.