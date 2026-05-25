وزارة المالية تحصد جائزة عالمية للتميز في المشتريات الحكومية الرقمية

فازت وزارة المالية بجائزة «التميز في المشتريات» ضمن جوائز المشتريات العالمية 2026، التي تنظمها منصة «قادة المشتريات» التابعة لمجموعة «World 50» في لندن، تقديراً لجهودها في تطوير منظومة المشتريات الحكومية الرقمية وتعزيز كفاءة التخطيط والشراء وتسريع القرارات الشرائية، في إنجاز يعكس التقدم الذي حققته دولة الإمارات في تحديث العمل الحكومي والتحول الرقمي.

ويأتي هذا التتويج الدولي في ظل نجاح الوزارة في بناء منظومة مشتريات اتحادية متكاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، أسهمت في توحيد أكثر من 50 جهة اتحادية ضمن منصة واحدة، وخفض زمن دورة المشتريات بنسبة 75%، وتقليص مدة الإنجاز من أكثر من 60 يوماً إلى أقل من 6 دقائق للمواد المدرجة في الكتالوج، إلى جانب تحقيق وفورات تجاوزت 100 مليون درهم خلال العام الأول من التشغيل.

وأكدت مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، أن الفوز يعكس مستوى النضج الذي وصلت إليه منظومة الإدارة المالية الحكومية في الدولة، خاصة في إدارة دورة التوريد وفق أطر مؤسسية فعالة تدعم سرعة اتخاذ القرار ورفع كفاءة العمليات الحكومية.

وأضافت أن هذا الإنجاز يمثل حافزاً لمواصلة تطوير أدوات العمل المالي الحكومي، وتبني حلول مبتكرة تعزز جودة البيانات وكفاءة الإنفاق، بما يمكّن الجهات الحكومية من إدارة مواردها وأصولها بكفاءة أعلى، مشيرة إلى أن هذا النجاح يأتي بدعم القيادة الرشيدة والعمل بروح الفريق الواحد.

وسجلت منظومة المشتريات الرقمية نتائج نوعية تعكس أثرها المباشر على كفاءة العمل الحكومي، إذ وحّدت المنظومة أكثر من 50 جهة اتحادية ضمن منظومة مشتريات واحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما أسهم في خفض زمن دورة المشتريات بنسبة 75%، وتقليص زمن الإنجاز من أكثر من 60 يوماً إلى أقل من 6 دقائق بالنسبة للمواد المدرجة في الكتالوج، وتحقيق وفورات تتجاوز 30 % في الإنفاق الاتحادي، ووفورات تجاوزت 100 مليون درهم خلال العام الأول. كما رفعت المنصة مستوى رضا الموردين إلى 85%، واستقطبت أكثر من 17000 مورد ضمن منظومة مشتريات شفافة وشاملة ورقمية بالكامل، فيما ارتفعت مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من الضعف من 22% إلى 47%، مع اتباع معايير المحتوى الوطني فيما يتعلق بتقييم عمليات التوريد. وأسهمت المنصة كذلك في الاستغناء عن أكثر من مليون ورقة سنوياً، بما ينسجم مع «رؤية نحن الإمارات 2031» وهدف «الحياد المناخي 2050».

دور متنام

ويعكس هذا الإنجاز الدور المتنامي للتحول الرقمي في تعزيز كفاءة العمل الحكومي وتحسين بيئة الأعمال، عبر تسهيل وصول الموردين إلى فرص الشراء الحكومي، ورفع مستويات الشفافية، وتسريع حصول الجهات الاتحادية على احتياجاتها التشغيلية بكفاءة ومرونة أعلى.

وجرى الإعلان عن الجائزة خلال حفل أقيم بهذه المناسبة في لندن، حيث تسلمت الجائزة نادية سلطان آل علي، مدير إدارة منصة المشتريات الحكومية في وزارة المالية.

وتُعد جوائز المشتريات العالمية من أبرز الجوائز المتخصصة في قطاع المشتريات وسلاسل التوريد، وتكرّم المؤسسات التي تسهم في إعادة صياغة ممارسات المشتريات ووضع معايير جديدة للتميز، بمشاركة مؤسسات وشركات عالمية كبرى مثل «ناسا» و«أميركان أيرلاينز» و«دويتشه تيلكوم» و«تشاينا موبايل».