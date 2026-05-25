دبي تستضيف قمة "افتراضية" لاستشراف آفاق الانتعاش السياحي في الإمارات

سمير حمادة:

الحدث منصة فريدة للتواصل ومناقشة الفرص الواعدة من أجل بناء مستقبل أفضل للقطاع

تشهد دبي انطلاق القمة السياحية الافتراضية التي تنظمها مجموعة «إيليفيت وورلد» (Elevate World)، المجموعة العالمية المتخصصة في قطاع السفر والسياحة والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، خلال الفترة من 2 إلى 4 يونيو 2026، بمشاركة أكثر من 250 من كبار قادة وشركاء القطاع السياحي والفنادق ووكلاء السفر ومنظمي الرحلات من مختلف أنحاء العالم.

وتهدف القمة، التي تقتصر المشاركة فيها على المسجلين فقط، إلى استشراف مستقبل القطاع السياحي في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، وبحث مدى الجاهزية لاقتناص فرص الانتعاش القوي المتوقع للنشاط السياحي خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وجهة استثنائية

وقال سمير حمادة، الرئيس التنفيذي لشركة «إيليفيت وورلد»: «تأكيداً على التزامنا تجاه دولة الإمارات كوجهة سياحية عالمية استثنائية، ودعماً لشركائنا في قطاع السياحة والفنادق، أطلقنا هذه المبادرة لتوفير منصة تجمع الفنادق ومنظمي الرحلات ووكلاء السفر لمناقشة الفرص الواعدة وتبادل الرؤى وبناء مستقبل أكثر قوة واستدامة للقطاع السياحي».

وتأتي القمة كأول حدث سياحي يجمع كبار قادة وشركاء القطاع منذ بداية التطورات الجيوسياسية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط نهاية فبراير الماضي، في خطوة تستهدف صياغة خارطة طريق جديدة نحو التعافي الكامل للقطاع، وترسيخ الثقة العالمية بقدرة السياحة الإقليمية على استعادة زخمها سريعاً، إلى جانب تأكيد جاهزية المنطقة لاستقبال التدفقات السياحية العالمية خلال المرحلة المقبلة.

ويرتكز الحدث على برنامج عمل تفاعلي متكامل صُمم لإعادة بناء الروابط بين أقطاب صناعة السفر العالمية ومنطقة الشرق الأوسط، إلى جانب أبرز أسواق الرحلات الطويلة، بمشاركة نخبة من الهيئات والوجهات السياحية الحكومية والخاصة، في مقدمتها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وميرال، ومنتجع وين جزيرة المرجان.

خطط التعافي

ويتضمن البرنامج سلسلة من الجلسات الحوارية المفتوحة واللقاءات الثنائية المباشرة المجدولة مسبقاً، حيث تستعرض الهيئات السياحية وممثلو الوجهات الرائدة خطط التعافي والمبادرات المستقبلية أمام قطاع السفر العالمي، بما يمنح المشترين الدوليين فرصة مبكرة للاطلاع على برامج إعادة تنشيط الوجهات وخطط دعم قطاع السفر، واكتساب رؤى تساعدهم على التخطيط بثقة خلال المرحلة المقبلة.

كما يتيح نظام القمة للمشترين الدوليين اختيار الاجتماعات المستهدفة مسبقاً مع الفنادق والهيئات السياحية ووجهات الجذب المختلفة، عبر جداول لقاءات ثنائية مباشرة، فيما تتم المشاركة بالكامل بصورة افتراضية، ما يوفر مرونة كبيرة للحضور دون الحاجة إلى السفر أو الالتزام ببرامج زمنية طويلة، مع الحفاظ على مستويات عالية من التفاعل والكفاءة.

وسيتم استضافة جميع شركاء الفنادق والوجهات السياحية من المقر الرئيسي لشركة «إيليفيت وورلد» في دبي، والذي سيمثل المركز الرئيسي للحدث، بينما يشارك المشترون الدوليون افتراضياً من مختلف الأسواق العالمية.