ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 46.952 مليار دولار

أفادت بيانات من البنك المركزي المصري، أمس، بارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر.

وكشفت بيانات البنك، عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 46.952 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2024 مقابل 46.942 مليار دولار بنهاية أكتوبر السابق عليه.

وفي أغسطس الماضي، أعلن البنك المركزي المصري، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية سجّل 46.489 مليار دولار بنهاية شهر يوليو 2024، مقارنة بنحو 46.384 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2024 بارتفاع قدره نحو 105 ملايين دولار.

وأعلن البنك المركزي، تسجيل قيمة أرصدة الذهب المدرجة في احتياطي النقد الأجنبي 10.777 مليارات دولار بنهاية نوفمبر مقابل 11.154 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي.

أضاف المركزي: إن قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي سجلت 36.140 مليار جنيه بنهاية نوفمبر مقابل 35.497 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، فيما سجل رصيد حقوق السحب الخاصة نحو 37 مليون دولار في نوفمبر.

ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الاسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.