انهيار تاريخي وحاد لليرة السورية أمام الدولار

شهدت الليرة السورية انهياراً حاداً غير مسبوق، بعد تسارع تطورات الأحداث في سوريا.

وهوت قيمة العملة السورية مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 42 بالمئة في تداولات مدينة دمشق لتصل إلى قاع غير مسبوق.

وتراجعت الليرة السورية إلى مستويات قياسية أمام الدولار الأمريكي عند 22 ألف ليرة لكل دولار في العاصمة دمشق الأحد.

ويظهر موقع SP-Today أن السعر وصل إلى 36 ألف ليرة في مدينة حلب، بينما تم تسجيل 29 ألف ليرة للدولار في الحسكة.

هذا الانخفاض الحاد يعكس تفاقم الأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد، وسينعكس بشكل كبير على حياة المواطنين.