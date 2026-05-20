إي اف جي هيرميس تقود أول طرح معجّل في سلطنة عُمان بـ 92.5 مليون دولار

أعلنت شركة إي اف چي هيرميس، عن إتمام دورها الاستشاري بنجاح لصالح الشركة السعودية العمانية للاستثمار (SOIC) – المملوكة بالكامل لـصندوق الاستثمارات العامة (PIF) – وذلك بصفتها المنسق الدولي الأوحد لأول آلية سجل الاكتتاب المعجّل (Accelerated Bookbuild - ABB) تشهدها سلطنة عمان.

وتضمنت آلية سجل الاكتتاب المعجّل بيع حصة من أسهم الشركة السعودية العمانية للاستثمار (SOIC) في شركة أوكيو للصناعات الأساسية (OQBI)، وهي المنتج المتكامل الوحيد للميثانول والأمونيا وغاز البترول المسال في عُمان، وقد تضمنت الصفقة طرح 127,136,289 سهماً، بقيمة إجمالية بلغت 92.5 مليون دولار، وذلك نيابة عن الشركة السعودية العُمانية للاستثمار(SOIC)، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة(PIF).

تعتبر هذه الصفقة الأولى من نوعها التي تُنفذ عبر آلية سجل الاكتتاب المعجّل (ABB) في أسواق رأس المال العمانية، وهي أيضاً أول عملية من نوعها نفذت في المنطقة بعد التوترات الجيوسياسية الأخيرة. تم تصميم الصفقة كعملية بيع عابرة للحدود، حيث قدمت الشركة استشارات لعميل سعودي. وقد شهد الطرح إقبالاً كبيراً من المستثمرين المحليين والدوليين، حيث تم تغطية الاكتتاب بالكامل خلال ساعة واحدة فقط من بدء الإطلاق، وانتهت الصفقة بنجاح خلال أربع ساعات فقط.

وتم تحديد سعر الطرح بعلاوة سعرية تقارب 52% فوق سعر السهم كما في 31 ديسمبر 2025، مما يؤكد مرونة أسواق رأس المال الإقليمية والجاذبية المستمرة للأصول العمانية. وبالإضافة إلى المشاركة القوية من المستثمرين المحليين، جذبت الصفقة طلباً كبيراً من المؤسسات الاستثمارية العالمية في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.

وفي هذا السياق، أعرب كريستوفر لانج، رئيس قطاع أسواق رأس المال بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن اعتزازه بتقديم الخدمات الاستشارية لصندوق الاستثمارات العامة(PIF) لشركتها التابعة الشركة السعودية العُمانية للاستثمار(SOIC) في هذه الصفقة العابرة للحدود. وأضاف لانج أن التنفيذ الناجح لأول عملية ABB في عُمان يجسد التزام الشركة بتعميق السيولة الإقليمية وقدرتها على تقديم خدمات استشارية استراتيجية تربط رؤوس الأموال الدولية بأبرز الفرص الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي.

كما أكد أن هذه الصفقة تعزز مكانة إي اف چي هيرميس كالمستشار المختار لصفقات أسواق رأس المال المعقدة في المنطقة، مشيراً إلى أن تحقيق هذا الإنجاز وسط مشهد جيوسياسي غير مستقرة هو شهادة على قوة منصة الشركة المتكاملة وعلاقاتها المؤسسية العميقة.