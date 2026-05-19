قبرص تعتزم تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر مصر

أعلن الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، قبيل اجتماع الحكومة، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تستهدف بيع أول شحنة من غازها الطبيعي إلى الأسواق الأوروبية عبر مصر في عام 2028 ، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وفي بيان صادر عن المكتب الصحفي الرسمي، أوضح خريستودوليدس أن مجلس الوزراء سوف يوافق اليوم على خطة تطوير وإنتاج حقل "كرونوس" للغاز، بالإضافة إلى الاتفاقيات المتعلقة بالشروط الأساسية لعملية بيع الغاز الطبيعي القبرصي.

كما أشار الرئيس القبرصي إلى المزيد من الإعلانات الإضافية التي سوف تصدر قريباً جداً، بالتعاون مع شركة إكسون موبيل، قائلاً: "المشاورات الآن في مرحلة متقدمة، وسنكون قريباً جداً في وضع يسمح لنا بالإعلان عن الخطوات التالية بالتفصيل."

يشار إلى أنه سبق أن وقعت قبرص ومصر اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الغاز الطبيعي لربط وتطوير الحقول البحرية القبرصية بالبنية التحتية المصرية تمهيداً لتسييله وإعادة تصديره.

كما وقعت شركة إيني الإيطالية صفقة مع مصر وقبرص لتطوير وتصدير الغاز المكتشف في المياه القبرصية.