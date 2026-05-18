نتفليكس تراهن على المرأة في نمو الاقتصاد الإبداعي العربي

في خطوة تعكس تنامي الاستثمار في الاقتصاد الإبداعي بالمنطقة، أعلنت نتفليكس بالشراكة مع الصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق) إطلاق النسخة الثالثة من برنامج «المرأة في صناعة السينما»، بهدف تطوير مهارات صانعات الأفلام وتعزيز مساهمة المرأة في قطاع الإنتاج السمعي والبصري في العالم العربي، باعتباره أحد أسرع قطاعات الاقتصاد الرقمي والإبداعي نمواً.

ويأتي البرنامج ضمن توجه متصاعد لتحويل الصناعات الثقافية والإبداعية إلى رافد اقتصادي مستدام في المنطقة، عبر الاستثمار في رأس المال البشري النسائي، ورفع كفاءة الكفاءات المحلية في مجالات الكتابة والإخراج والإنتاج والتقنيات الفنية المرتبطة بصناعة المحتوى.

ويستهدف «المختبر التدريبي لصانعات الفيلم القصير» هذا العام تدريب 35 مشاركة من الإمارات والسعودية ومصر والأردن والكويت، من خلال مسارين متخصصين؛ الأول لتطوير مشاريع الأفلام القصيرة وتهيئتها للإنتاج، والثاني لتأهيل الكفاءات الفنية في مجالات التصوير والمونتاج وتصميم الصوت، بما يسهم في سد الفجوة المهارية داخل سوق الإنتاج السينمائي العربي.

ويعكس البرنامج اتجاهاً متزايداً من الشركات العالمية نحو الاستثمار في المواهب الإبداعية الإقليمية، في ظل الطلب المتنامي على المحتوى العربي، وتوسع منصات البث الرقمي في إنتاج أعمال محلية تستهدف الأسواق العربية والعالمية.

وفي هذا الصدد، قالت بيلين مافيلي مديرة الشؤون العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا في نتفليكس «إنّ هذا البرنامج يمثل ركيزة أساسية لبناء صناعة سينمائية أكثر استدامة وشمولية في المنطقة.» وأضافت قائلة «إنّ شراكتنا الممتدة مع»آفاق«تلعب دورًا محوريًا في دعم المواهب الإبداعية والفنية على حد سواء، ممّا يُسهم في تعزيز البيئة المتكاملة التي يعتمد عليها فن صناعة القصص واحتضان الجيل الجديد من صانعات الأفلام الواعدات.» كما بينت أنّ «كلّ نسخة من البرنامج ترتكز على نجاح سابقتها، وأنّها تمكن المشاركات من اكتساب خبرات عملية تؤهلهنّ لتولي أدوار فاعلة ضمن المشهد الإبداعي الإقليمي»، مؤكدة على «استمرار العمل المشترك مع»آفاق«لخلق المزيد من الفرص التي تعزز حضور المرأة في كافة مراحل صناعة الأفلام».

مكانة أساسية

من جهتها، قالت ريما المسمار المديرة التنفيذية لـ«آفاق»: «نحن نؤمن بأن القصص القادمة من العالم العربي لها مكانةٌ أساسيّة وجوهريّة في فهمنا لأنفسنا ولِكَيف يرونا الآخرون. فهي تحمل في طيّاتها عُمقَ منطقتنا وتعقيدها وواقعها المُعاش الذي يَستحقُّ أن نرويه بأصواتنا ووفق رؤيتنا نحنُ. واستناداً إلى تركيز النّسخة السابقة على تطوير الأصوات الأصيلة والحقيقيّة، تسعى هذه النُّسخة من البرنامج إلى تهيئة الظروف اللازمة لانتقال هذه القصص من الفكرة إلى التنفيذ، مزوِّداً صانعات الأفلام بالأدوات والثّقة والمساحة التعاونيّة اللازمة لتحقيقِ رؤاهِنّ.»

ويفتح البرنامج باب التقديم حتى 17 يوليو المقبل، على أن يتم الإعلان عن المشاركات المختارات نهاية أغسطس، في وقت يشهد فيه قطاع المحتوى الرقمي والترفيه في الشرق الأوسط نمواً متسارعاً مدفوعاً بارتفاع الإنفاق على الإنتاج المحلي، وزيادة استثمارات المنصات العالمية في المنطقة.