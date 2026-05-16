سوريا تعين محافظاً جديداً للبنك المركزي

عيّنت سوريا محافظا جديدا للبنك المركزي أمس الجمعة في أحدث تعديل وزاري منذ التعديل الجزئي للحكومة الذي جرى الأسبوع الماضي.

وأفادت وكالة الانباء السورية "سانا" بأن الرئيس أحمد الشرع أصدر مرسوما بتعيين محمد صفوت عبد الحميد رسلان حاكما لمصرف سوريا المركزي.

وهو سيحل مكان عبد القادر الحصرية الذي سيصبح سفير سوريا لدى كندا، وفق ما نقل التلفزيون الرسمي عن مسؤول في وزارة الخارجية.

وكان الحصرية يشغل منصب محافظ البنك المركزي السوري منذ أبريل 2025، خلفا لميساء صابرين التي عينت في المنصب لفترة موقتة في ديسمبر 2024.

وأشرف الحصرية على تغيير العملات النقدية الورق مطلع العام، بحيث حذف صفرين من القيمة الاسمية للعملة القديمة، لكنه إجراء لا يؤثر على قيمة العملة واتُخذ لتسهيل المعاملات واستعادة الثقة في الليرة السورية.

كما استبدلت الأوراق النقدية التي تحمل صور الأسد وعائلته.

والأسبوع الماضي، أجرى الشرع تعديلا وزاريا شمل عددا من الوزراء والمسؤولين، من بينهم شقيقه. وتضمنت التعيينات تعيين محافظ حمص السابق عبد الرحمن بدر الدين الأعمى أمينا عاما لرئاسة الجمهورية خلفا لماهر الشرع، شقيق الرئيس.

كما تم استبدال وزير الإعلام حمزة المصطفى ووزير الزراعة أمجد بدر بخالد فواز زعرور وباسل حافظ السويدان على التوالي.

ولا تزال أسباب هذا التعديل الوزاري غير واضحة.