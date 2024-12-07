موانئ أبوظبي تضم أصولها الرقمية إلى «مجموعة مقطع للتكنولوجيا»



أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، المحرك العالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، عن تغيير العلامة التجارية والهوية المؤسسية لشركة بوابة المقطع، إلى مجموعة مقطع للتكنولوجيا، تماشياً مع استراتيجيتها الرامية إلى تيسير التجارة العالمية، عبر توظيف حلول الرقمنة. يمثل هذا الإطلاق نقطة تحوّل لمجموعة مقطع للتكنولوجيا، إلى مؤسسة تركز على تكنولوجيا المستقبل، وقائمة على مبادئ الابتكار والتكامل والاستثمار المدروس، مع الالتزام الراسخ بمواصلة تقديم تجربة معززّة لجميع أصحاب العلاقة، بما في ذلك الموظفين، المتعاملين، والمُوّردين وأصحاب المصلحة.

وستتولى الدكتورة نورة الظاهري إدارة مجموعة مقطع للتكنولوجيا، بجانب الفريق التنفيذي، الذي سيعمل على استيفاء المستلزمات الاستراتيجية، وتعزيز تدفق الإيرادات الحالية، وتوفير مصادر جديدة للإيرادات، والتركيز على تعزيز كفاءة الخدمات والمنتجات التي تقدمها.

وقالت الدكتورة نورة الظاهري الرئيس التنفيذي لمجموعة مقطع للتكنولوجيا، مجموعة موانئ أبوظبي: «في إطار جهودنا الحثيثة لجعل التجارة العالمية أكثر شفافية وكفاءة واستدامة، نطلق اليوم مجموعة مقطع للتكنولوجيا، لندخل حقبة جديدة في مسيرتنا، حيث يمكن الآن للمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة في أي مكان في العالم، الاستفادة من المزايا الفريدة والقيمة المضافة التي نقدمها والخبرة المحلية والدولية التي نملكها، في رقمنة التجارة على امتداد سلسلة القيمة التجارية».