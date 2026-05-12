319.3 مليون درهم أرباح «طلبات» بالربع الأول

أعلنت شركة طلبات هولدينغ بي إل سي «طلبات» عن نتائج مالية قوية للربع الأول المنتهي 2026 وبلغ صافي الأرباح 319.3 مليون درهم.

وتواصل «طلبات» التمتع بمركز مالي قوي، مدعوماً بقدرتها على توليد تدفقات نقدية حرة قوية ويوازن إطار تخصيص رأس المال لدى الشركة بين الاستثمار المنضبط في النمو وتحقيق العوائد للمساهمين، بما يشمل نسبة توزيع أرباح بلغت 90% وبرنامج إعادة شراء الأسهم المعتمد حديثاً بما يصل إلى 5% من رأس المال المُصدَر على مدى عامين.

بلغ إجمالي قيمة البضائع المباعة 2.7 مليار دولار، بارتفاع 19% على أساس سنوي (18% على أساس سعر صرف ثابت للعملة)، مدفوعاً بالنمو القوي في حجم الطلبات بدعم من عمليات اكتساب للعملاء متينة. وكان من أبرز المحركات تحسّن العمليات خلال شهر رمضان المبارك، والموسمية الإيجابية لعيد الفطر.

وارتفع إجمالي قيمة البضائع المباعة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.1 مليار دولار، بنمو 12% على أساس سنوي، لتمثل 79% من الإجمالي (مقارنة بـ84% في العام السابق).

وسجلت الأسواق خارج منطقة الخليج نمواً أسرع، حيث بلغ إجمالي قيمة البضائع المباعة 563 مليون دولار، بزيادة 52%، لتشكل 21% من الإجمالي (مقارنة بـ16% في العام السابق).

وبلغت الإيرادات مليار دولار، بارتفاع 23% على أساس سنوي، ما يعكس نسبة تحويل إجمالي قيمة البضائع المباعة إلى إيرادات بمعدل 39% (مقارنة بـ38% في العام السابق).

وبلغت الأرباح المعدّلة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 130 مليون دولار، بانخفاض 9% على أساس سنوي، وهو ما يعادل 4.8% من إجمالي قيمة البضائع المباعة مقارنة بـ6.3% في العام السابق.

وبلغ صافي الدخل 87 مليون دولار بانخفاض 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يعادل 3.2% من إجمالي قيمة البضائع المباعة مقارنة بـ4.7% في العام السابق.

التدفق النقدي

وبلغ التدفق النقدي الحر 104 ملايين دولار، بزيادة 7% على أساس سنوي، وبما يعادل 3.9% من إجمالي قيمة البضائع المباعة مقارنة بـ4.3% في العام السابق. ويعكس ذلك استقرار هوامش الإنفاق الرأسمالي ومدفوعات الإيجار، مقابل تقلبات رأس المال العامل الصافي المرتبطة بتوقيت مدفوعات الموردين والمستحقات. كما حققت الشركة معدل تحويل نقدي بلغ 81% مقارنة بـ68% في العام السابق.

الاستثمار في «التطبيق اليومي» يسير وفق الخطة إلى حد بعيد

أعلنت الشركة في وقت سابق من هذا العام عن خطة استثمارية منضبطة لعام 2026، خصصت بموجبها 120 مليون دولار للاستثمار في 3 محاور:

أولاً، توسيع نطاق القطاع الرأسي المتكامل للبقالة «طلبات مارت» من خلال زيادة كثافة المتاجر لتعزيز ميزة السرعة وبناء القدرة الاستيعابية للنمو المستقبلي، ثانياً، تعزيز خدمة «طلبات برو» كمحرك متعدد القطاعات لرفع مستويات التفاعل، بالاستناد إلى ميزة التوصيل المجاني الأساسية، وإضافة مزايا حصرية تشمل خصومات عبر قطاعي الطعام والبقالة وأخيراً تطوير عروض جديدة في قطاع التجزئة وخدمات إضافية للعملاء لتلبية احتياجاتهم اليومية.

وخلال الربع، واصلت الشركة تنفيذ برنامجها الاستثماري، حيث أنفقت ما يقارب 25 مليون دولار أمريكي ضمن المصروفات التشغيلية والرأسمالية ومصاريف الإيجار في مجالات التركيز المذكورة أعلاه. كما جاءت الاستثمارات المخطط لها في مجالي التسويق والتسعير أقل من المتوقع، نتيجة قوة الطلب واعتدال البيئة التنافسية.

أولويات أساسية

وقال تون خايسلز، الرئيس التنفيذي لشركة «طلبات»: حققنا بداية قوية لهذا العام، حيث جاءت نتائجنا أعلى من التوقعات، مدعومة بالتنفيذ المنضبط وقوة نموذجنا متعدد القطاعات وخلال الربع، عمل فريقنا في بيئة ديناميكية تسودها حالة من عدم اليقين المتصاعد، مع الحفاظ على تركيزنا على أولوياتنا الأساسية، وهي ضمان استمرارية الخدمة مع إعطاء الأولوية لسلامة موظفينا وسائقي التوصيل وشركائنا. وهنا تتجلى قوة نموذجنا التشغيلي والتزام فرق العمل.