مصر تطلق أول روبوت للحصاد الزراعي بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة Egrobots، المتخصصة في حلول التكنولوجيا العميقة والروبوتات الذكية، إطلاق أول روبوت ذاتي للحصاد الزراعي مطور بالكامل بأيادٍ مصرية، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى مصر والمنطقة العربية، وتعكس التقدم المتسارع للشركات المصرية في مجالات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية وتقنيات الـDeepTech.

ويمثل الروبوت الجديد تطوراً لافتاً في قطاع الأتمتة الزراعية والمزارع الذكية، إذ يعتمد على تقنيات الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي وأنظمة الحركة الذاتية، بما يمكنه من التعرف على الثمار الناضجة، وتحديد مسارات الحركة المثلى داخل المزارع، وتنفيذ عمليات الحصاد بكفاءة عالية، ودون تدخل بشري مباشر.

ويأتي هذا الابتكار في إطار التوجه العالمي نحو الزراعة الذاتية (Autonomous Agriculture)، التي تعتمد على تحليل البيانات، واتخاذ القرارات التشغيلية بشكل لحظي، بهدف رفع كفاءة الإنتاج، وتقليل الفاقد، وتحسين جودة العمليات الزراعية.

ويتميز الروبوت بتصميم مرن وقابل للتطوير، حيث يمكن تزويده بما يصل إلى أربع أذرع روبوتية، تعمل بشكل متزامن، ما يتيح إنتاجية تصل إلى نحو 160 كيلو جراماً في الساعة، إضافة إلى قدرته على العمل المتواصل على مدار 24 ساعة بكفاءة مستقرة، الأمر الذي يسهم في معالجة تحديات نقص العمالة الموسمية، وارتفاع تكاليف التشغيل في القطاع الزراعي.

ويُنظر إلى المشروع باعتباره نموذجاً جديداً لقدرة الشركات المصرية الناشئة على تطوير حلول تكنولوجية متقدمة، يتم تصميمها وتصنيعها محلياً لخدمة قطاعات استراتيجية، وفي مقدمتها الزراعة والصناعة.

وقال المهندس أخلد الأبحر، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Egrobots، إن إطلاق الروبوت يمثل خطوة مهمة نحو مستقبل تصبح فيه الأنظمة الذكية جزءاً أساسياً من البنية التحتية الزراعية في المنطقة، مؤكداً أن المشروع يعكس قدرة الكفاءات المصرية على تطوير حلول تكنولوجية عميقة قادرة على المنافسة عالمياً.

وأضاف أن الشركة تستهدف من خلال هذا الابتكار دعم جهود التحول الرقمي في القطاع الزراعي، وفتح آفاق جديدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات في تعزيز الاستدامة، ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي في مصر والمنطقة العربية.

وسبق للشركة تنفيذ عدد من المشاريع التطبيقية، من بينها تطوير روبوت المرور، بالتعاون مع وزارة الداخلية المصرية، كما تعد من خريجي برامج Google for Startups، وعضواً في برنامج NVIDIA Inception، ما يعزز حضورها ضمن منظومة الابتكار العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العميقة.

وتواصل الشركة حالياً تطوير حلول متقدمة في مجال الروبوتات البشرية وتقنيات التصنيع الذكي، ضمن توجه يستهدف دعم مستقبل الأتمتة والتحول الرقمي في المنطقة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.