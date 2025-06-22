مصر تستعد لتداعيات الحرب.. وارتفاع للدولار والذهب

قالت الرئاسة المصرية، في بيان إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة «باتخاذ الاحتياطات المالية والسلعية في حالة التصعيد التي تشهدها المنطقة وانعكاسات الحرب بين إيران وإسرائيل».

وتترقب شركات الاستيراد والتجارة في مصر تداعيات زيادة أسعار الشحن البحري عالمياً نتيجة حرب إيران وإسرائيل، وهو ما يهدد برفع أسعار السلع والمنتجات محلياً خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع ارتباط معظم التعاقدات بتكاليف الشحن والتي قد تعيد تسعير البضائع، بحسب «بلومبيرغ».

وارتفعت أسعار الشحن البحري خلال الأسبوع الماضي، بنسب متفاوتة بين 10 % و100 %، وسط مخاوف متزايدة من المخاطر التي تهدد حركة الملاحة بسبب تفاقم الصراع بين إسرائيل وإيران.

وارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات الأسبوع ليلامس مستوى 51 جنيهاً، وذلك في أول رد فعل على التدخل الأمريكي في الصراع الإيراني الإسرائيلي.

وقد سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري الآن بالبنوك المصرية؛ البنك المركزي المصري عند 50.59 جنيهاً للشراء و50.73 جنيهاً للبيع.

وسجل سعر الدولار، بالبنك الأهلي 50.76 جنيهاً للشراء و50.86 جنيهاً للبيع في بنك مصر إلى 50.76 جنيهاً للشراء و50.86 جنيهاً للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 50.76 جنيهاً للشراء 50.86 جنيهاً للبيع، وفي البنك التجاري الدولي cib سجل 50.76 جنيهاً للشراء 50.86 جنيهاً للبيع.

وارتفع سعر الذهب بالسوق المصري بحوالي 20 جنيهاً الآن، وسط تغيرات محدودة مع الإجازة الأسبوعية في سوق الصاغة وتوقف التداولات العالمية.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5520 جنيهاً، فيما سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 4830 جنيهاً، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4140 جنيهاً. وصل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3220 جنيهاً، فيما سجل سعر الجنيه الذهبي حوالي 38640 جنيهاً.