سلطنة عمان تفرض ضريبة 5 % على دخل الأفراد

أقرت سلطنة عمان فرض ضريبة دخل بنسبة 5 % على كل من يتجاوز دخله الإجمالي السنوي مبلغ 42 ألف ريال عماني، بعد خصم مصاريف التعليم والرعاية الصحية، وغيرها من الإعفاءات التي نص عليها القانون.

ووفقاً لمنشور لحساب مركز التواصل الحكومي الرسمي في سلطنة عمان، فإن القانون سيحدد كيفية تقديم الإقرار الضريبي، وفقاً للنموذج المعد بصورة رقمية، في خطوة تشريعية، تُعد الأولى من نوعها في سلطنة عمان.

ونص المرسوم على العمل بالقانون الجديد، اعتباراً من 1 يناير 2028، على أن يقوم رئيس جهاز الضرائب بإصدار اللائحة التنفيذية خلال عام من تاريخ النشر، إلى جانب القرارات اللازمة لتطبيق أحكامه.

وجاء صدور القانون بعد الاطلاع على النظام الأساسي، وعدد من القوانين ذات الصلة، منها قوانين ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة، والمعاملات الإلكترونية، ونظام جهاز الضرائب، وبعد عرضه على مجلس عُمان، وفي ضوء ما تقتضيه المصلحة العامة.

ومن المتوقع أن تمهد هذه الخطوة لإرساء نظام ضريبي أكثر شمولاً وعدالة، يعزّز من كفاءة التحصيل، ويدعم مسيرة التحول الاقتصادي في السلطنة.

وقالت وزارة الاقتصاد العمانية، إن ضريبة الدخل على الأفراد تُطبق على نسبة لا تتجاوز 1 % من السكان، وتُوجّه حصيلتها لدعم منظومة الحماية الاجتماعية بكافة فئاتها، بما يُسهم في تحقيق التوازن المالي، وتعزيز الاستقرار المجتمعي.