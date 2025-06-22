معظم البورصات العربية تتجاهل الضربات الأمريكية.. ودراما في مصر والسعودية

تباين أداء أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط، إذ يراهن المتداولون في المنطقة على أن تدخل الولايات المتحدة سيسرع نهاية الحرب الإسرائيلية الإيرانية، فيما يقيم المتعاملون التأثير الاقتصادي المحتمل للصراع الإقليمي، في الوقت نفسه يترقب فيه مديرو الأموال حالياً ردّ فعل إيران، بما في ذلك إمكانية إغلاق مضيق هرمز.

وزاد مؤشر السوق الأول في الكويت بنسبة 0.40% ومؤشر بورصة قطر بنسبة 0.19% ومؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.42%، ومؤشر بورصة البحرين 0.27%.

السعودية

أنهى مؤشر السوق السعودي الجلسة متراجعاً بنسبة 0.3% ليغلق عند 10574 نقطة، مسجلاً أدنى إغلاق منذ أكتوبر 2023، وبتداولات بلغت قيمتها 3.7 مليارات ريال.

وكان مؤشر السوق قد بدأ الجلسة مرتفعاً بنحو 120 نقطة وبنسبة 1.1%، قبل أن يعكس اتجاهه ويغلق على تراجع.

وتراجع سهم مصرف الراجحي بأكثر من 1%.

وأنهت أسهم أكوا باور، ومعادن، والأهلي السعودي، وجبل عمر، ومكة للإنشاء، ودار الأركان، وسابك للمغذيات الزراعية، والأبحاث والإعلام، والمجموعة السعودية، ومسار، ومجموعة إم بي سي، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و4%.

وأغلق سهم طيران ناس – المدرج مؤخراً في السوق - عند 75.20 ريالاً (- 4%)، وسط تداولات بلغت نحو 6 ملايين سهم، وبقيمة 450 مليون ريال.

دراما في البورصة المصرية

شهدت جلسة تداول البورصة المصرية، تبايناً في التعاملات بدأت بهبوط حاد للمؤشرات، وبعد خسائر قياسية في أول نصف ساعة محت مكاسب سوق المال منذ بداية العام، عاودت المؤشرات الصعود مسجلة أعلى نسبة ارتفاع خلال شهر يونيو مدفوعة بمشتريات من المؤسسات المصرية، وربح رأس المال السوقي 43 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.192 تريليون جنيه، وصعدت أسهم 163 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات.

وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 2.67% ليغلق عند مستوى 31055 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 2.86% ليغلق عند مستوى 38596 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 2.66% ليغلق عند مستوى 13942 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 2.74% ليغلق عند مستوى 9101 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان»، بنسبة 2.69% ليغلق عند مستوى 12404 نقاط، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 3220 نقطة.

الأردن

انخفضت البورصة الأردنية، بفعل عمليات بيع محدودة في أسهم قيادية وسط تحسن في قيمة التداول. وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً 0.23 بالمئة إلى 2640.5 نقطة.

وانخفض سهم الكهرباء الأردنية 0.84 بالمئة وسهم البنك العربي 0.77 بالمئة، وارتفع سهم مناجم الفوسفات 0.14 بالمئة وسهم مصفاة البترول 0.21 بالمئة.

حل أسرع للصراع

وقال مايكل براون كبير الباحثين في بيبرستون «الأمر مفاجئ بعض الشيء أن نرى الأسهم الإقليمية تتجاهل القصف الأمريكي على إيران بسهولة نسبية، إذ عوضت خسائرها الأولية بسرعة نسبياً».

وأضاف براون إن الأسواق توقعت بالفعل احتمال وقوع هجوم أمريكي، وإن المستثمرين يتوقعون حلاً أسرع للصراع عقب الهجمات.

وأوضح أن السوق تركز على ما إذا كان الصراع سيمتد إلى دول أخرى في المنطقة، في ظل عدم وجود أي مؤشرات إلى حدوث ذلك في الوقت الحالي.

وقال حسنين مالك، المحلل الاستراتيجي لدى «تليمر» في دبي، إن «الأسواق تركز على ما إذا كانت الحرب ستمتد إلى دول أخرى، ولا يوجد ما يدل على ذلك حتى الآن» مضيفاً إن «التفسير الجيد هو أن التدخل الأمريكي سيسرع انتهاء الحرب. وهذا بالطبع ما ستكشفه الأيام».

واعتبر مالك من «تليمر» أنه «على المدى القصير، ستعتمد تحركات الأسواق، ولا سيما النفط الخام، على ما إذا كانت إيران سترد وتوسّع نطاق الحرب بطريقة تؤثر في إمدادات النفط، أو ستتراجع وتقدّم تنازلات بشأن برنامجها النووي».