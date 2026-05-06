مؤشر الربيع العراقي يقفز 5% في أبريل

سجّل مؤشر الربيع لسوق العراق للأوراق المالية (RSISX) ارتفاعاً بنسبة 5% خلال شهر أبريل، متفوقاً على عدد من الأسواق الإقليمية، حيث جاء هذا الأداء مدعوماً بتحسّن المعنويات السياسية وتراجع مستويات عدم اليقين عقب التطورات المتعلقة بمسار تشكيل الحكومة العراقية، إلى جانب استمرار اهتمام المستثمرين بالشركات ذات الأساسات القوية.

وجاء ارتفاع المؤشر مدعوماً بشكل رئيس بمكاسب أسهم مصرف المنصور للاستثمار، وآسياسيل، والمصرف الأهلي العراقي، فيما ساهم تراجع سهم بغداد للمشروبات الغازية في الحد جزئياً من وتيرة نمو المؤشر. كما ساهم انتخاب رئيس الجمهورية نزار محمد سعيد ئاميدي وتكليف علي الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم أداء السوق خلال الشهر.

كما أسهم كلٌّ من مصرف المنصور للاستثمار والمصرف الأهلي العراقي في دعم ارتفاع مؤشر الربيع للمصارف العراقية (RSIBX) بنسبة 3.7% خلال شهر أبريل، ما يعكس استمرار الدور المحوري للقطاع المصرفي في قيادة نشاط السوق. وفي الوقت ذاته، ارتفع مؤشر الربيع للشركات العراقية الحلال (RSIHX) بنسبة 7.5%، مدعوماً بشكل رئيس بالأداء القوي لسهم آسياسيل، إلى جانب مساهمة إضافية محدودة من المصرف العراقي الإسلامي.

وسجّل مؤشر الربيع للعائد الإجمالي (RSISXTR) ارتفاعاً بنسبة 6.6% خلال شهر أبريل، مستفيداً من توزيعات الأرباح النقدية التي أعلن عنها المصرف الأهلي العراقي بقيمة 0.25 دينار عراقي للسهم الواحد، وبعائد ربحي يبلغ 4.9%.

وقالت توغبا تان كاراكايا، محللة أبحاث الأسهم في شركة الربيع للوساطة: «يعكس أداء السوق خلال شهر أبريل تحسناً ملحوظاً في معنويات المستثمرين، مدعوماً بالتقدم المحرز في مسار الانتقال السياسي وتراجع حالة عدم اليقين المرتبطة بتشكيل الحكومة. وعلى الرغم من استمرار التقلبات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية في المنطقة، فقد أظهر سوق العراق للأوراق المالية درجة من المرونة، مع استمرار تركّز النشاط الاستثماري في القطاعات المدعومة بأساسات قوية والطلب المحلي».

وارتفع إجمالي حجم التداول في سوق العراق للأوراق المالية (ISX) بنسبة 2% خلال شهر أبريل مقارنة بشهر آذار مارس ليبلغ 20.5 مليون دولار أمريكي. واستحوذ القطاع المصرفي على الحصة الأكبر من التداول بنسبة 69.5%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 13.0%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 10.1%، وقطاع الخدمات بنسبة 4.9%، وقطاع الزراعة بنسبة 1.5%، وقطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.0%. وفي المقابل، تراجع حجم التداول في منصة الشركات غير المدرجة (OTC) بنسبة 55% على أساس شهري ليبلغ 320.4 ألف دولار.

وسجّلت أسعار أسهم 28 شركة مدرجة ارتفاعاً خلال شهر أبريل، من بينها 16 شركة تجاوزت نسبة نموّها 5%، فيما ارتفعت 10 شركات بأكثر من 10%. وتصدّر مصرف الشرق الأوسط للاستثمار قائمة الارتفاعات بنسبة 66.7%، تلته شركة الوئام للاستثمار المالي بنسبة 53.3%.