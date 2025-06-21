قناة السويس: تعاملنا بشكل احترافي مع حادث جنوح سفينة غطس





أكدت هيئة قناة السويس، انها تعاملت بشكل فوري واحترافية مع الموقف الطارئ الذي تعرضت له سفينة الغطس " RED ZED 1 " خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الشمال أمس .

‏ وذكر الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس - في بيان أصدره اليوم - أن نتائج الفحص الشامل الذي أعدته لجنة تحقيقات الحوادث التابعة للهيئة عن واقعة جنوح السفينة أظهرت عدم وجود أية خسائر بشرية أو إصابات، وسلامة السفينة بشكل عام مع وجود بعض التلفيات الجاري حصرها في موقع الحادث.

وأشار إلى عدم تأثر حركة الملاحة بالقناة نتيجة للحادث حيث تمت إدارة الأزمة بشكل كامل في وقت قياسي خلال 60 دقيقة .