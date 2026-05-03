بوينج تسلّم مصر للطيران أول طائرة 737 ماكس ضمن خطة لتحديث الأسطول وتعزيز الكفاءة التشغيلية

تسلّمت شركة مصر للطيران أول طائرة من طراز بوينج 737 ماكس 8، في خطوة تُعد بداية إدخال هذا الطراز الحديث إلى أسطول الناقلة الوطنية لجمهورية مصر العربية، وذلك ضمن عقد تأجير استراتيجي يشمل 18 طائرة بالتعاون مع شركة SMBC Aviation Capital.

وأعلنت شركة بوينج أن عملية التسليم تمثل محطة مهمة في مسار تحديث أسطول مصر للطيران، وتعكس الشراكة الممتدة بين الجانبين في مجال تطوير الطيران التجاري. ومن المقرر أن تسهم الطائرات الجديدة في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل استهلاك الوقود وخفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 20% مقارنة بالأجيال السابقة.

وقال الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران، إن تسلّم أول طائرة من طراز 737 ماكس يشكل خطوة محورية في استراتيجية تحديث الأسطول، موضحاً أن إدخال هذا الطراز للخدمة سيسهم في تحسين تجربة السفر للركاب ورفع كفاءة التشغيل، إلى جانب دعم توجه الشركة نحو الاستدامة البيئية من خلال الاعتماد على طائرات أكثر تطوراً وأقل في البصمة الكربونية.

وأضاف أن الشركة ستشغّل الطائرات الجديدة على الرحلات القصيرة والمتوسطة المدى إلى عدد من الوجهات الإقليمية والدولية، من بينها باريس، وبروكسل، وإسطنبول، وفيينا، ضمن خطتها المستمرة لتوسيع شبكة التشغيل وتحديث الخدمات المقدمة للمسافرين.

من جانبه، قال باري فلانري، رئيس العمليات التجارية في SMBC Aviation Capital، إن تسليم أولى طائرات 737 ماكس إلى مصر للطيران يعكس قوة الشراكة مع بوينج، والتزام الشركة بدعم تحديث أساطيل الناقلات الجوية، مشيراً إلى أن الطائرات الجديدة توفر مستويات أعلى من الكفاءة التشغيلية وتجربة سفر محسّنة للمسافرين.

وفي السياق ذاته، أكد أنبيسي يتبارك، نائب الرئيس للمبيعات والتسويق في أفريقيا لدى بوينج للطائرات التجارية، أن هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة لمصر للطيران مع طائرات 737 ماكس، التي توفر مدى أطول وكفاءة أعلى وراحة أكبر للركاب، مضيفاً أن التعاون بين الجانبين يمتد لأكثر من 60 عاماً.

وتُعد مصر للطيران من أقدم وأكبر مشغّلي عائلة طائرات 737 في أفريقيا منذ عام 1975، حيث تواصل تشغيل أسطول متنوع يضم طائرات بوينج 737 و777 و787 دريملاينر ضمن خططها لتطوير خدماتها الجوية وتعزيز حضورها الإقليمي والدولي.