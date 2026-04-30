حرير ريزيدنسز».. داماك تنقل تجربة دبي إلى بغداد

أعلنت داماك إنترناشونال عن إطلاق مشروع «حرير ريزيدنسز» ضمن مجتمع «داماك هيلز بغداد»، في خطوة تعكس توجهها لتطوير مجتمعات سكنية عالمية المستوى ونقل معايير الفخامة إلى السوق العقاري العراقي.

ويضم المشروع مبنيين بارتفاع يصل إلى 12 طابقاً، يقدمان 210 وحدات سكنية متنوعة بين غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم، مع شرفات واسعة وإطلالات على المساحات الخضراء والبحيرات، بما يوفر تجربة معيشية متكاملة تجمع بين الراحة والخصوصية.

ويستمد «حرير ريزيدنسز» هويته التصميمية من فخامة الحرير ونعومته، ليعكس نموذجاً للحياة الحضرية الراقية المستوحاة من تجربة «داماك هيلز» في دبي، مع دمج عناصر الطبيعة والتصميم الحديث ضمن مجتمع متكامل.

وفي تعليقها، أكدت أميرة سجواني، العضوة المنتدبة لشركة داماك، أن المشروع يجسد رؤية داماك في تطوير وجهات سكنية استثنائية ترتقي بمفهوم الحياة العصرية في بغداد، من خلال الجمع بين الفخامة العالمية والطابع المحلي.

وقالت: «نحن في داماك نؤمن بأهمية تقديم مشاريع تضيف قيمة حقيقية للمشهد العقاري في العراق، وتوفر للسكان أسلوب حياة متكامل ضمن مجتمع يعكس الجودة والابتكار والتميز».

ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي بالقرب من مطار بغداد الدولي، وعلى مقربة من أبرز المناطق الحيوية مثل المنطقة الخضراء والمنصور، ما يعزز جاذبيته للسكان والمستثمرين.

كما يوفر مجموعة متكاملة من المرافق، تشمل صالات رياضية حديثة، ومساحات عمل مرنة، ومناطق ترفيهية للأطفال، إلى جانب الاستفادة من مرافق «داماك هيلز بغداد» التي تضم حدائق وملاعب وشاطئاً اصطناعياً ونادياً اجتماعياً ومناطق تسوق.

ويجمع المشروع بين الحداثة وروح بغداد التاريخية، ليقدم تجربة سكنية تعكس مزيجاً من الإرث الثقافي والتصميم المعماري المعاصر، بما يلبي تطلعات الجيل الجديد من السكان.