مصر : انتهاء حفر بئر "شمال لوتس العميق 2" خلال شهر

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية اليوم الأحد انتهاء واكتمال أعمال حفر البئر التنموية "شمال لوتس العميق 2" بمنطقة مليحة بالصحراء الغربية خلال شهر، بمعدل إنتاج تقديري يبلغ نحو 1000 برميل زيت يومياً، بالإضافة إلى مليوني قدم مكعب من الغاز.

وذكرت وزارة البترول ، في بيان صحفي اليوم، أنه في إطار جولة وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية ، أجرى زيارة تفقدية لموقع الحفار (EDC 73) التابع لشركة الحفر المصرية، والذي يعمل ضمن امتياز شركة عجيبة للبترول بمنطقة مليحة.

وأشار البيان إلى أن الحفار يقوم حالياً بحفر البئر التنموية "شمال لوتس العميق 2" بمنطقة مليحة.