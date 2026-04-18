«طلعت مصطفى» المصرية تدشن مدينة جديدة باستثمارات 1.4 تريليون جنيه

أعلنت مجموعة «طلعت مصطفى» المصرية عن إنشاء مدينة جديدة في شرق القاهرة باستثمارات تتجاوز 1.4 تريليون جنيه برأسمال مدفوع 69 مليار جنيه، بمشاركة البنك الأهلي. وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة هشام طلعت مصطفى، على هامش مؤتمر صحفي، إن مشروع مدينة «ذا سباين» سيوفر أكثر من 55 ألف فرصة عمل مباشرة، و100 ألف فرصة غير مباشرة، وسيسهم بما يعادل 1 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وتضم محفظة «طلعت مصطفى» في مصر مشروعات «مدينتي»، و«الرحاب»، و«سيليا» بالعاصمة الإدارية، إضافة إلى مشروع «نور» شرق القاهرة بتكلفة استثمارية تناهز 500 مليار جنيه، و«ساوث ميد» بالساحل الشمالي على ساحل البحر المتوسط.

وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي، إن مشروع «ذا سباين» سيدر عوائد ضريبية لموازنة الدولة تتجاوز 800 مليار جنيه، وسيضم أكثر من 3500 غرفة فندقية، معتبراً أن إطلاق مشروع عالمي في البلاد رغم حالة عدم اليقين العالمية باستثمارات ضخمة يؤكد أن مصر دولة آمنة ومستقرة، وأن السوق يحقق أعلى عوائد اقتصادية.

يأتي هذا المشروع بينما تكثف الحكومة المصرية جهودها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، ضمن مساعيها لسد فجوة تمويلية، وخفض الدين الخارجي، وتعزيز دور القطاع الخاص، تماشياً مع برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.