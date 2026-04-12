عُمان تطرح 5 مناطق امتياز جديدة في قطاعي النفط والغاز للتنافس

أعلنت وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عُمان عن طرح 5 مناطق امتياز جديدة للتنافس بين الشركات المحلية والعالمية، للتنقيب عن النفط والغاز، قالت إنها تشمل مناطق جغرافية واسعة تمتاز بإمكانات جيولوجية كبيرة.

ونوّهت الوزارة بأن طرح هذه المناطق يأتي «ضمن نهجها المستمر لتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة القائمة على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، بما يسهم في استقطاب الاستثمارات النوعية، ونقل التقنيات الحديثة، وتعظيم القيمة المضافة لقطاعي النفط والغاز»، حسب وكالة الأنباء العُمانية.

وتمر عملية التقديم بمراحل عدة، تشمل استعراض الفرص المتاحة، والتسجيل وتقديم المستندات المطلوبة، والحصول على البيانات الفنية، ثم تقديم العروض عبر المنصة المخصصة قبل الموعد النهائي.

ودعت الوزارة الشركات الراغبة في المشاركة إلى الاطلاع على تفاصيل الطرح من خلال موقع المناقصة، حيث يبدأ التسجيل اعتباراً من اليوم، ويستمر حتى 30 سبتمبر 2026، على أن يتم الإعلان عن النتائج بعد الانتهاء من عملية التقييم الفني والمالي للعروض المستلمة.

ووفق الرئيس التنفيذي للمالية في شركة «أو كيو للاستكشاف والإنتاج» العُمانية جابر النعماني في مقابلة مع «الشرق» خلال شهر نوفمبر الماضي، فإن الشركة تدرس التوسع إلى مناطق امتياز جديدة داخل السلطنة وخارجها، كما تستهدف في الوقت نفسه زيادة الإنتاج من الأصول تحت إدارتها مع المحافظة على التوازن في إنتاجها بين النفط والغاز.