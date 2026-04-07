تقارير عن تأجيل إطلاق «آيفون» القابل للطي يهبط بسهم «أبل»

تراجع سهم «أبل» خلال تعاملات الثلاثاء، بعدما أفاد تقرير بأن الشركة تواجه تحديات هندسية معقدة تتعلق بجوالات «آيفون» القابلة للطي التي يترقبها المستهلكون.

وذكرت صحيفة «نيكاي آسيا» في تقرير نقلاً عن مصدر مطلع، أن «أبل» ومورديها يعملون تحت ضغط زمني مكثف، إلا أن الحلول التقنية الحالية لا تزال غير كافية لمعالجة المشكلات الهندسية القائمة بشكل كامل، وأن الشركة بحاجة إلى مزيد من الوقت لتجاوز هذه العقبات.

وأضافت المصادر، أن الفترة الممتدة من أبريل الجاري حتى أوائل مايو تُعد حاسمة لحل المشكلات الهندسية قبل البدء في مراحل الإنتاج الفعلي للجوال القابل للطي. وأدى هذا التقرير إلى انخفاض سهم «أبل» بنسبة 3.39% إلى 250.08 دولاراً.