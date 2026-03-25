موانئ دبي العالمية تعزز طاقة ميناء جدة بـ 3 رافعات لدعم التجارة عبر البحر الأحمر

أضافت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» ثلاث رافعات رصيف جديدة شبه آلية في محطتها للحاويات بميناء جدة الإسلامي في المملكة العربية السعودية، ما يرفع الطاقة الاستيعابية ويتيح مناولة أكثر كفاءة لكبرى سفن الحاويات في العالم. ويأتي هذا التوسع في الطاقة في ظل عودة النشاط الملاحي إلى البحر الأحمر، ما يعزز قدرة المحطة على الحفاظ على تدفق موثوق للتجارة في ظل التحديات الأمنية البحرية المستمرة.

تعزز الرافعات الجديدة إنتاجية الأرصفة وتمكّن المحطة من خدمة سفن عدة على الخطوط الملاحية الرئيسية في آنٍ واحد، مع قدرة رفع تبلغ 65 طناً لكل منها، بما يدعم أهداف المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً رائداً.

تنضم هذه الرافعات، المصنّعة من قِبل شركة شنغهاي شينهوا للصناعات الثقيلة المحدودة والخاضعة حالياً لمرحلة التشغيل التجريبي، إلى الأسطول الحالي للمحطة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لرافعات الرصيف من 14 إلى 17 رافعة، مع خطط لبلوغ 22 رافعة في إطار مراحل التوسع المستقبلية للطاقة الاستيعابية.

تمتد أرصفة محطة الحاويات الجنوبية لـ«دي بي ورلد» على إجمالي طول يبلغ 2,150 متر، يشمل رصيفاً للمياه العميقة بغاطس 18 متراً، بطاقة استيعابية تتيح رسو ما يصل إلى خمس سفن حاويات عملاقة في آنٍ واحد. وهي مجهّزة بمعدات مناولة حديثة وتقنيات أتمتة متطورة مصمَّمة لتحسين أوقات دوران السفن والكفاءة التشغيلية.

تندرج إضافة هذه الرافعات ضمن برنامج تحديث بقيمة 800 مليون دولار، أسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للمحطة من 1.8 مليون إلى 4 ملايين حاوية نمطية قياس 20 قدم. ويُمهّد هذا الاستثمار الطريق لبلوغ طاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 5 ملايين حاوية نمطية قياس 20 قدم، مع خطط لنشر معدات رصيف إضافية تماشياً مع النمو المتصاعد في الطلب.

وقال محمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لـ«دي بي ورلد» المملكة العربية السعودية: «من خلال توسيع طاقتنا الاستيعابية وتعزيز مرونتنا التشغيلية، نساعد متعامليننا على نقل بضائعهم بكفاءة أعلى، مع تعزيز قدرة المحطة على استقبال السفن الكبرى والتعامل مع أحجام الحاويات المتنامية. وفي ظل التحديات التي نتجت عن التطورات الإقليمية الأخيرة، نعمل بشكل وثيق مع سلطات الموانئ والشركاء الأمنيين وعملاء الشحن، لضمان عمليات آمنة وموثوقة بما يضمن استمرار انسيابية حركة التجارة عبر البحر الأحمر والمسارات التجارية الأبعد».

وفي 2025، سجلت عمليات محطة حاويات «دي بي ورلد - جدة» مناولة أكثر من 1.3 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدم، أي أكثر من ضعف أحجام المناولة المسجلة في العام السابق، مع عودة الخطوط الملاحية إلى ممر البحر الأحمر وارتفاع عدد الخدمات إلى 38 خدمة أسبوعية. كما وسّعت «دي بي ورلد» نطاق خدمات الشحن، ما عزّز الربط مع المناطق الداخلية، ووسّع نطاق الوصول إلى حلول سلاسل التوريد المتكاملة في أنحاء المملكة.

وتواصل «دي بي ورلد» استثماراتها في التكنولوجيا والبنية التحتية والقدرات التشغيلية لدعم نمو التجارة في المملكة العربية السعودية والبحر الأحمر على نطاق أوسع، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030.