التطورات الجيوسياسية تلقي بظلال ثقيلة على أداء أسواق المال في المنطقة

ألقت التطورات الجيوسياسية المتسارعة بظلال ثقيلة على أداء أسواق المال في المنطقة، مع تصاعد حدة التوترات المرتبطة بحرب إيران وبلوغ أسعار النفط مستويات تتجاوز حاجز الـ100 دولار، في مشهد يعيد تشكيل خريطة المخاطر ويضع المستثمرين أمام معادلة معقدة بين الفرص والتهديدات.

أعادت هذه المتغيرات رسم اتجاهات السيولة وتدفقات الاستثمار، بينما تتباين ردود فعل الأسواق الخليجية بين الاستفادة من الطفرة النفطية والضغوط الناجمة عن حالة عدم اليقين، وسط ترقب حذر لأي تطورات قد تمس استقرار الإمدادات أو توسع رقعة الصراع في المنطقة.

أظهرت المؤشرات الإقليمية أداءً متبايناً في الأسبوع الذي سبق عطلة عيد الفطر، بما يعكس هذا المشهد المضطرب، إذ تتلقى بعض الأسواق دعماً من أسهم الطاقة، بينما تتعرض أخرى لضغوط بيعية واضحة، في ظل حالة ترقب تهيمن على قرارات المستثمرين وتدفعهم لإعادة تموضع استثماراتهم وفقاً لمعادلات المخاطر الجديدة.

ارتفاع المؤشر السعودي

في أسبوع تداول قصير امتد لجلستين فقط قبل عطلة عيد الفطر، التي بدأت من 17 مارس وتنتهي في 23 من الشهر نفسه، سجل مؤشر السوق السعودية أداءً إيجابياً.

أغلق المؤشر عند النقطة 10,946.26 مرتفعاً بنسبة 0.5% تقريباً، مقارنة بمستوى إغلاق الأسبوع الماضي عند 10,893.27 نقطة. ولا يزال مرتفعاً بنسبة أكثر من 2% منذ بداية الشهر رغم الحرب التي فرضت أداءً متذبذباً على الأسواق والمؤشرات القطاعية.

وتأتي المكاسب بدعم من قطاع الطاقة، وسهم أرامكو، في ظل ارتفاع أسعار النفط الناجم عن تداعيات حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز، وهو الارتفاع الذي لم تهدئه الإجراءات العملية المتخذة من قبل الولايات المتحدة ووكالة الطاقة بأكبر عملية إفراج عن المخزونات.

محصلة حمراء في الكويت

سجلت مؤشرات البورصة الكويتية محصلة حمراء خلال الأسبوع، تحت ضغط حالة عدم اليقين التي تسيطر على الساحتين الإقليمية والدولية جراء حرب إيران وتداعياتها الممتدة، لا سيما مع استمرار الاعتداءات على دول المنطقة، وكذلك ارتفاع أسعار النفط.

تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.56% ليصل في الختام إلى 9042.48 نقطة، كذلك تراجع مؤشر السوق العام 1.5% إلى 8477.92 نقطة، وهبط الرئيسي بأكثر من 1.3% إلى 7890.08 نقطة. وأيضاً خسر مؤشر السوق الرئيسي 50 نحو 0.21% إلى 8239.6 نقطة.

بلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة خلال الأسبوع (الذي اقتصر على 4 جلسات تداول فقط) 50.64 مليار دينار، بما يشكل تراجعاً نسبته 1.5% تقريباً، مقارنة بالقيمة السوقية للأسبوع السابق عند 51.42 مليار دينار.

سجلت كميات التداول 676.86 مليون سهم بتراجع أكثر من 20% عن الأسبوع الماضي. كما تراجعت قيمة التداولات بأكثر من 17% مسجلة 221.99 مليوناً، كما تراجع عدد الصفقات 27.45% إلى 49.37 ألف صفقة.

تصدر سهم فنادق قائمة الأكثر تراجعاً ضمن مؤشر السوق العام هذا الأسبوع، منخفضاً بنسبة 18.45%، تلاه سهم مركز 11.06% ثم بيت الطاقة 10.96% وامتيازات 10.68%. بينما تصدر سهم ثريا قائمة الارتفاعات بنمو 28.42% تلاه سهم تنظيف الذي ارتفع بنسبة 18.75% ثم سهم الكوت 14.21%.

محصلة حمراء في قطر

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع عند 10,292.16 نقطة، منخفضاً بنسبة 1.85% مقابل إغلاقه الأسبوع الماضي عند مستوى 10485.94 نقطة، بضغط من تراجع شبه للقطاعات باستثناء التأمين والتجارة والعقارات.

سجلت أحجام التداولات 784.4 مليون سهم، كما سجلت قيم التداولات الأسبوعية 2.48 مليار ريال قطري، عبر 109,678 صفقة. وسجلت رسملة السوق 611.03 مليار.

تصدر سهم القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين قائمة الأكثر انخفاضاً بتراجع 13.43% تلاه سهم البنك التجاري الذي انخفض بنسبة 10% ثم بنك الريان 6%. بينما تصدر سهم قطر للسينما وتوزيع الأفلام قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو 9% تقريباً، تلاه سهم قطر لصناعة الألمنيوم 8% ثم بنك الدوحة 7% تقريباً.

مكاسب في عمان

وفي أسبوع اقتصر على أربع جلسات فقط أيضاً، ارتفع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.34%، لينهي التعاملات عند مستوى 7,765.46 نقطة، رابحاً 26.03 نقطة، بدعم من ارتفاع قطاعي الخدمات والصناعة.

بينما انخفضت القيمة السوقية بشكل هامشي إلى 37.212 مليار ريال، مقارنة مع 37.225 مليار ريال في الأسبوع الماضي، بخسائر سوقية 13.9 مليون ريال.

تراجعت أيضاً أحجام التداولات الأسبوعية بأكثر من 42% إلى 756.6 مليون ورقة مالية، كما انخفضت قيم التداولات بنحو 41% إلى 246.98 مليون ريال.

حل سهم الخدمات المالية في صدارة الأكثر ارتفاعاً بنمو 31.34%، تلاه العنقاء للطاقة 15.79 بالمائة، ثم السوادي للطاقة بنسبة 12.82%. بينما حل سهم مسقط للتأمين في صدارة الأكثر خسارة هذا الأسبوع بتراجع 10%، تلاه ريسوت للأسمنت الذي انخفض بنسبة 6.99% ثم سهم العمانية لخدمات التمويل 6.74%.

أداء سلبي في البحرين

كما سجلت بورصة البحرين أداءً أسبوعياً سلبياً، في ظل ضغوط بيعية واضحة طالت غالبية الأسهم القيادية، لتغلق المؤشرات على تراجعات لافتة تعكس حالة من الحذر في تعاملات المستثمرين.

تراجع مؤشر البحرين العام بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 1,912.55 نقطة. وبوتيرة أكثر حدة، هبط مؤشر البحرين الإسلامي بنسبة 5.48% مسجلاً 921.87 نقطة.

على صعيد التداولات، بلغت الكمية المتداولة نحو 5.2 ملايين سهم، بقيمة إجمالية تقارب 2.04 مليون دينار بحريني. أما على مستوى أداء الشركات، فقد مالت الكفة لصالح التراجعات، مع انخفاض أسهم 10 شركات مقابل ارتفاع 7 شركات.

تصدر سهم SALAM قائمة التراجعات منخفضاً بنسبة 12.88% تلاه سهم GFH الذي تراجع بنسبة 7.72% ثم سهم DUTYF متراجعاً بنسبة 6.74%. بينما تصدر سهم BNH قائمة الارتفاعات بنمو 4.79% تلاه سهم ESTERAD الذي ارتفع بنسبة 3.96% ثم سهم KFH بنسبة 2.04%.