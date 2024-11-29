دول التعاون تسجل أعلى انتشار للجيل الخامس بحلول 2030

كشفت نسخة شهر نوفمبر 2024 من تقرير التنقل، الذي تصدره شركة إريكسون، أن شبكة الجيل الخامس المستقلة وشبكة الجيل الخامس المتقدمة ستكونان محور تركيز رئيسي لمزودي خدمات الاتصالات على مدار الفترة القادمة من هذا العقد، في ظل سعي شركات الاتصالات إلى نشر قدرات جديدة لتطوير عروض تركز على تقديم القيمة بدلاً من التركيز على حجم البيانات.

ومن المتوقع أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي أعلى معدل انتشار لشبكات الجيل الخامس في عام 2030 بنسبة تبلغ 93 %، تليها أوروبا الغربية بنسبة 92 % وأمريكا الشمالية بنسبة 91 %. وتتسم منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بانتشار واسع للهواتف المحمولة، والتوسع الحضري، والقدرة الشرائية القوية للمستهلكين، والتوقعات الاقتصادية المواتية، والتي يدعمها إلى حد كبير نشاط قطاعات مثل السياحة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.

ويتوقع نمو إجمالي اشتراكات الهاتف المحمول في دول التعاون بمعدل سنوي يبلغ 3 % بحلول عام 2030، ليصل إلى 95 مليون اشتراك. وبحلول نهاية العقد، ستهيمن شبكة الجيل الخامس على 93 % من جميع الاشتراكات، مع تبني 88 مليون مستخدم لهذه التقنية.

وفي حين أن معدل نمو حركة بيانات شبكات الهاتف المحمول يشهد تراجعاً يقدر بنحو 21 % على أساس سنوي لعام 2024، إلا أنه من المتوقع أن ينمو بنحو ثلاثة أضعاف بحلول نهاية عام 2030 مقارنة بما هو عليه اليوم.