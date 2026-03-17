2.3 مليار درهم تداولات عقارات الشارقة بأول أسبوعين من مارس

سجل القطاع العقاري في الشارقة أداءً قوياً خلال أول أسبوعين من شهر مارس، مواصلاً زخمه اللافت، حيث بلغ حجم التداول النقدي نحو 2.3 مليار درهم عبر 3.556 معاملة عقارية، في مؤشر يعكس متانة السوق واستمرار ثقة المستثمرين في الإمارة.

وبحسب بيانات دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، بلغ إجمالي معاملات البيع 822 معاملة خلال الفترة ذاتها، ما يعكس حيوية السوق واستمرار الإقبال على الاستثمار في مختلف المناطق.

ويأتي هذا النشاط مدفوعاً بالطلب المتزايد على الأصول العقارية، في ظل ما تتمتع به الإمارة من موقع استراتيجي وبنية تحتية متطورة، إلى جانب بيئة استثمارية جاذبة تدعم مختلف فئات المستثمرين، ما يعزز مكانتها وجهة عقارية واعدة على مستوى المنطقة.

وأكد عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، أن القطاع العقاري يواصل تحقيق زخم متصاعد، مشيراً إلى حرص الدائرة على تقديم خدمات عالية الكفاءة للمستثمرين والمراجعين.

وأضاف أن هذا النمو يأتي ضمن استراتيجية شاملة يقودها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبدعم ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، والتي تستهدف ترسيخ سوق عقاري مستدام يدعم مسيرة التنمية في الإمارة.

وأشار الشامسي إلى أن الدائرة توفر خدماتها عبر منظومة إلكترونية متكاملة تضمن سرعة إنجاز المعاملات وكفاءتها، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين والمقيمين، ويعزز من جاذبية القطاع العقاري في الإمارة.