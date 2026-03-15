مصر : قناة السويس تقدم خدماتها الملاحية على مدار الساعة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد أهمية رفع درجة الجاهزية بكافة مواقع العمل المُرتبطة بحركة الملاحة في قناة السويس .

ودعا السيسي، خلال اجتماع عقده اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إلى مُتابعة إجراءات السلامة واتخاذ التدابير اللازمة لرفع درجة الاستعداد بمنشآت ومواقع الهيئة الخدمية.

وصرح المُتحدث باسم الرئاسة محمد الشناوي، في بيان صحفي، بأن الاجتماع تناول عرضاً لمدى تأثير الحرب الجارية بمنطقة الشرق الأوسط على قناة السويس، حيث أشار الفريق أسامة ربيع في هذا الصدد إلى تداعيات الحرب على حركة الملاحة وسلاسل الإمداد.

واستعرض الفريق ربيع الإجراءات العاجلة التي اتخذتها القناة لمواجهة هذه الظروف، بما في ذلك رفع درجة الاستعداد بكافة مواقع ومرافق الهيئة، ومؤكداً استمرار القناة في تقديم خدماتها الملاحية على مدار الساعة.