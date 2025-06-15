البورصات العربية «حمراء» تحت نيران الحرب

تواجه الأسواق العالمية واقعاً جديداً عنوانه الرئيس عدم اليقين، حيث أصبحت جميع الأصول عرضة لتقلبات حادة، في وقت تتجه فيه الاستراتيجيات الاستثمارية نحو تقليل المخاطر والتركيز على الأصول الدفاعية، بانتظار وضوح الرؤية السياسية والاقتصادية على الساحة الدولية.

وفي خضم هذه التقلبات العالمية، لم تكن الأسواق العربية بمنأى عن تداعيات الحرب بين إسرائيل وإيران، إذ انعكس التوتر الجيوسياسي بوضوح على أداء البورصات في المنطقة، التي تتأثر بشكل مباشر بأي تطور يهدد أمن الطاقة أو سلامة الممرات البحرية.

وتكبدت مؤشرات الأسهم في الأسواق العربية الرئيسة خسائر متفاوتة، في مستهل تعاملات الأسبوع، وسط عمليات بيع احترازية من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، بالتوازي مع تراجع شهية المخاطرة وارتفاع الطلب على السيولة.

وفي ظل تصاعد المخاوف من اتساع رقعة النزاع، تترقب الأسواق العربية بقلق أي تطورات جديدة، وسط دعوات متزايدة لضبط النفس وتجنب الانزلاق نحو مواجهة أوسع قد تُلقي بظلالها الثقيلة على الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.

وهبط المؤشر الكويتي 4.6 بالمئة مع نزول سهم بيت التمويل الكويتي 3.7 بالمئة.

وتراجع المؤشر الرئيس في بورصة مسقط 0.87 بالمئة. وهبط مؤشر البحرين 0.81 بالمئة.

هذا وتفتح بورصتا دبي وأبوظبي، أبوابهما للتداول الإثنين، بعد نهاية عطلة نهاية الأسبوع.

السعودية

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة الأحد، على تراجع بنسبة 1% ليغلق عند 10732 نقطة (- 109 نقاط)، مسجلاً أدنى إغلاق منذ أكتوبر 2023، مقلصاً خسائره التي قاربت 4% خلال التداولات.

وبنهاية جلسة أمس، تراجع مؤشر السوق السعودي منذ بداية العام الجاري 2025 إلى نحو 1300 نقطة وبنسبة 11%.

وارتفع سهم أرامكو السعودية، بنسبة 2% عند 25.40 ريالاً، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط.

في المقابل، تراجع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 2% عند 91.20 ريالاً. وهبط سهما أكوا باور، والأهلي السعودي، بنسبة 3% عند 245 ريالاً و33.95 ريالاً، على التوالي. وتصدر سهم مجموعة إم بي سي، التراجعات بنسبة 10% عند 36.95 ريالاً.

وفي ما يخص الصناديق، ارتفع صندوق البلاد للذهب، بنسبة 2% عند 18.38 ريالاً.

قطر

وهبط المؤشر القطري 3.2 بالمئة في أكبر تراجع في يوم واحد منذ أبريل مع هبوط كل الأسهم المدرجة عليه بما في ذلك بنك قطر الوطني الذي أنهى التداولات على تراجع بنسبة 4.2 بالمئة. كما هبط سهم قطر لناقلات الغاز (ناقلات) 3.3 بالمئة.

هذا وهاجمت إسرائيل منشأة بحرية في حقل بارس الجنوبي للغاز، الذي تتقاسمه إيران مع قطر، وهو المصدر لمعظم الغاز المنتج في إيران ما أثار مخاوف من حدوث تعطل لصادرات الطاقة في المنطقة.

مصر

قلص المؤشر الرئيس لبورصة مصر خسائره بنهاية تعاملات الأحد، بعد أن هوى 7.5% مسجلاً أكبر وتيرة خسائر منذ عام 2020 في بداية التداولات، وسط مبيعات قوية من قبل المتعاملين الأفراد، لينضم بذلك إلى قائمة المتضررين في مصر من الحرب الجارية بين إيران وإسرائيل والتي بدأت يوم الجمعة.

وفقدت الأسهم المصرية نحو 100 مليار جنيه من قيمتها السوقية لتصل إلى 2.2 تريليون جنيه. فيما أُوقفت التداولات على أسهم 47 شركة بعد تراجعها بأكثر من 5% و10% خلال التعاملات.

وأغلق المؤشر الرئيس منخفضاً 4.6% إلى مستوى 31.06 ألف نقطة، في أكبر تراجع في نحو 14 شهراً بضغط من نزول سهم البنك التجاري الدولي 4.3 بالمئة و12.4 في سهم مجموعة إي. إف. جي القابضة.

وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 4.60% ليغلق عند مستوى 31016 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 4.65% ليغلق عند مستوى 38677 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 4.59% ليغلق عند مستوى 13925 نقطة.

الأردن

انخفضت البورصة الأردنية، الأحد، بفعل عمليات بيع في أسهم استراتيجية بقيادة سهم البنك العربي وسط سيولة ضعيفة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً 1.53% إلى 2635.25 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 6.2 ملايين دينار (8.7 ملايين دولار) مقارنة مع 9.3 ملايين في الجلسة السابقة. وانخفض سهم البوتاس العربية 1.89 بالمئة إلى 31.59 ديناراً وسهم مناجم الفوسفات 0.96 بالمئة إلى 14.42 ديناراً وسهم البنك العربي 3.59 بالمئة إلى 5.1 دنانير.