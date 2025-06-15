مصر .. أسعار الذهب تقفز .. والدولار يلامس 51 جنيه من جديد

قفزت أسعار الذهب في مصر، الأحد، بأكثر من 200 جنيه في أقل من 72 ساعة، بالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، ويسجل الذهب أعلى مستوى في شهر تقريباً، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع في حالة تنامي الصراع.

وبحسب الصحف المحلية في مصر فقد سجلت أسعار الذهب ارتفاعات قوية، وسجل «عيار 24» حوالي 5600 جنيه للبيع بدون الضريبة والمصنعية، و«عيار 21» نحو 4900 جنيه، و«عيار 18» نحو 4200 جنيه.

وقال رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات في مصر، إيهاب واصف، إن أسعار الذهب ستواصل صعودها على خلفية أرباح الذهب التي حدثت مؤخراً وبلغت 3.7%، وتفاعلاً مع هبوط سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.

وقال واصف، إن سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في مصر قفز بنحو 250 جنيهاً في الأسبوع الماضي بـ 5.3%.

وتوقع واصف أن يستمر الذهب في تحقيق المكاسب في الفترة المقبلة سواء على المستوى العالمي أو المحلي طالما استمرت العوامل الداعمة في المشهد، وبشكل رئيسي التوترات بين إيران وإسرائيل.

تقرير التزامات المتداولين المفصل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 10 يونيو، أظهر انخفاض في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية، بهدف المضاربة بمقدار - 987 عقداً مقارنة مع التقرير الماضي، كما انخفضت عقود البيع بمقدار - 563 عقداً.

ويعكس التقرير الذي يغطي الفترة السابقة تقلص حركة خروج الاستثمار من صناديق الذهب، وهو ما قد يعد استعداداً لعودة الطلب إلى الارتفاع على الذهب كونه استثماراً خاصاً في ظل عدم الاستقرار الحالي في الأسواق المالية، بسبب التوترات الجيوسياسية المستمرة.

الجنيه مقابل الدولار

ولم تسلم العملة المحلية لجمهورية مصر العربية من الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران في الأيام الأخيرة. وتراجع الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 1.7% في تداولات اليوم مرتفعًا من مستويات 49.8 في تداولات الخميس الماضي إلى 50.87 حسب أعلى سعر للدولار في بنوك مصر.