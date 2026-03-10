«إتش إس بي سي»: إيماننا راسخ بمتانة اقتصاد دول «التعاون»

أكدت مجموعة HSBC «إتش إس بي سي» ثقتها الكاملة في قوة ومتانة اقتصاد دول التعاون وقدرته على التعامل بكفاءة واقتدار مع التحديات والأحداث العالمية.

وقال جورج الحداري، الرئيس التنفيذي لمجموعة HSBC بشأن الأحداث الجارية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، إن بنك HSBC ثقته الراسخة بدول التعاون وبالقوة التي تتمتع بها المنطقة وبمرونتها وآفاقها المستقبلية الواعدة على المدى الطويل.

ولا تزال قناعتنا بالأسس الاقتصادية المتينة لدول مجلس التعاون الخليجي ثابتة وإيماننا الراسخ بمستقبلها.

وأضاف أن المنطقة أظهرت على مر تاريخها وفي مراحل مختلفة قدرتها على تجاوز الصعاب وفترات الاضطراب والتكيف معها بعزيمة والخروج منها أكثر قوة. وما زلنا نؤمن بأن السنوات المقبلة ستشهد استقراراً متجدداً ونمواً وازدهاراً للمنطقة.